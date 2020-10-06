客戶訂單需求強勁，螺絲廠世豐(2065)2020年9月合併營收2.07億元，續創歷史單月新高，並較去年同期成長55.76%。2020年第三季合併營收為5.94億元，同創單季歷史新高記錄，較去年同期成長28.24%。1-9月合併營收15.6億元，亦創新高，年增率達12.32%。

世豐表示，單月營收連續二月改寫歷史單月新高，主要受惠美國螺絲品牌商、建築裝修通路客戶拉貨強勁，帶動整體出貨，尤其，美國地區建築工程、戶外應用螺絲產品，對於強化建築結構、防鏽耐腐蝕、以及承受強度等需求日益提升，帶動客戶對於長尺寸、烤漆螺絲產品下單力道。近兩年世豐投入長尺寸螺絲產品布局，進一步創造世豐切入新客戶接單契機，挹注9月長尺寸螺絲產品銷售較去年同期成長115.8%、占整體營收比重提升至30.02%。

展望2020年第四季，世豐維持審慎樂觀看法。世豐持續看好整體接單、出貨保持暢旺，仍明顯感受客戶備貨需求殷切，整體訂單能見度保持3個月水準，且整體在手訂單金額較去年同期成長20%以上，目前仍積極採取加班、委外生產，以拉升產能稼動率並加速消化客戶訂單需求，同時世豐持續精進自動化生產、數位智能化轉型效益，可望挹注整體營運獲利結構優化。

世豐指出，從銷售區域分布來看，第三季美國、歐洲、澳洲與亞洲營收比重分別為66.15%、7.03%、8.66%及9.15%，其中，美國房市熱絡及居家裝修熱潮不滅，帶動第三季美國地區銷售較去年同期明顯增加86%；在這波居家裝修訂單需求暢旺下，有效滿足客戶指定交期，成為品牌商、建築裝修通路客戶之重要供應合作夥伴，進一步提升公司整體接單表現持續暢旺，創造良好營運動能。

(時報資訊)