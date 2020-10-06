雙十國慶連假將至，統一超(2912)7-ELEVEN及全家便利商店(5903)分別推出商品活動，其中7-ELEVEN以「日、韓、泰」為主題，推出7-ELEVEN「日韓泰美食季」主題專案架，全家則與最強燒肉專門店-燒丼四度聯名，推出店內人氣款糖燻豚野狼125限量販售，以及飯糰、炒麵、洋芋片等新品項，希望能搶攻10月第二波連假商機。

繼中秋節連假，雙十國慶3天連假緊接到來，搶搭偽出國商機，7-ELEVEN自10月7日起以國人想念的旅遊地「日、韓、泰」為主題，推出7-ELEVEN「日韓泰美食季」主題專案架，攜手國內外零食大廠合作開發出一系列獨家創意口味零食，多數為首次推出的驚喜搭配，像是可樂果日式麻辣擔擔麵、樂事韓式炒年糕、波的多泰式打拋肉等新奇口味，活動期間指定商品任2件8折3件77折，更於10月5日起推出韓國必買伴手禮、有白飯小偷之稱的「韓國紅雪蟹蟹膏」，由韓國產地直輸及全程冷藏配送，免出國就近買，打造24小時不打烊的偽出國度假體驗；此外，7-ELEVEN亦自10月9日至10月11日止限時三天，推出「1010連假，10在便宜」全店活動，到門市消費使用icash2.0、icashPay、OPEN錢包結帳可享立折10%回饋，搭配指定優惠商品再享雙重折扣，預計將帶來一波買氣。

全家也準備一系列鮮食、飲料、零食，滿足吃喝需求。鮮食部分，看準台日韓風格燒肉陸續展店，燒肉商品的型態也日趨多元，10/7起「全家」與燒丼第四度聯名合作，首推店內人氣款糖燻豚野郎125限量販售，以糖燻野郎刷醬搭配肥瘦均勻豚五花，完美呈現燒丼門市的特色與風味，超高CP值消費者可就近享用人氣燒肉丼，同步推出照燒雞腿日式炒麵、大口鬼椒雞飯糰、月見培根漢堡排堡、燒丼牛野郎丼洋芋片，10月14日接著推濃起司鬼椒雞炒飯，炙燒鬼椒雞腿排，搭上高溫爆炒咖哩炒飯，濃郁辛辣口感，希望能推升消費者買氣。

再者，國人對於透過豆漿、豆乳攝取優質蛋白質意識持續攀升，根據統計台灣植物奶市場規模高達60億元，全家便利商店於今年8月，攜手「榮町」推出厚豆乳霜淇淋，創下年度霜淇淋新口味排行前3名，看好豆乳商機，再創新推出僅有少數咖啡專賣店販售的「厚豆乳拿鐵」，以Let’sCafe 咖啡為基底，加上一整瓶使用100%國產大豆研磨製成的「榮町」厚豆乳，呈現兼具豆乳香與咖啡香的豆乳拿鐵，為便利商店現煮飲料開創新商機。

(時報資訊)