受惠訂單移轉及美中貿易戰使得吉茂(1587)今年接單狀況不錯，9月營收繼8月後再創新高，達到1.93億元；第3季營收首次突破5億元，達5.12億元，年成長28％，也創單季新高，領先AM汽車族群，淡季中逆勢成長。

吉茂今年以來，美國市場受惠訂單移轉效應及美中貿易戰持續成長，到了9月主要市場客戶持續加碼出貨。吉茂指出，公司長期深耕美國市場，過去積極開發新客戶，經歷本次疫情與美中貿易戰考驗，受到客戶肯定並產生良好口碑效應，並有Denso集團長期訂單挹注與品質要求，今年以來訂單詢問度提高，兩岸產能亦已全數開出，以滿足客戶需求。

目前進入第4季，吉茂訂單能見度高，除了汽車水箱供應，第4季亦進入汽車冷凝器試單生產，明年除了水箱、冷凝器雙產品同步供應市場，再加上與Denso集團冷凝器產能與訂單移轉效益、兩岸工廠產能將持續提升，法人預估，吉茂今年營收確定雙位數成長，2021年營運成長可期。

(時報資訊)