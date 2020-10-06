教育部體育署今年9月28日發布修正「績優運動選手就業輔導辦法」，並輔導國家運動訓練中心同步訂定發布「國家運動訓練中心輔導績優運動選手擔任運動教練要點」，未來將以每4年聘用100位優秀奧、亞運退役選手派駐各級學校，為國家培育更多未來之星。

體育署署長張少熙今天表示，從國內現有的1300位教練，加上未來加入的100位教練，希望可以遍地開花，讓這些運動教練去基層培訓基層的選手，「要透過完善的照顧計畫把整個體育培育鏈結連結起來，這是政府責無旁貸的責任，一定要把台灣各級學校的運動員、運動環境建構好、照顧好。」

首批優秀奧、亞運退役選手轉任教練的甄選，將從10月9日起開始報名，11月10日會公告錄取30人名單，錄取者12月1日到明年2月28日進行為期3個月的職業訓練，明年3月起派駐各級學校、基層訓練站擔任教練，或是到單項運動協會/總會任職協助推動體育事務。

而今年因為新冠肺炎疫情，2020東京奧運已經延後到明年，還有一些項目必須出國拿積分、爭取奧運資格，張少熙透露有幾個項目已經提出申請，體育署也在評估，運動競技組、國訓中心也密切注意、做好防疫措施，避免選手染疫、照顧選手身體健康，也建議如果沒有積分比賽名次的壓力，教練和選手目前最好不要出國。

(中時 )