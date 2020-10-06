台南善化、新市、安定、新化及山上等5區，因轄內有南部科學園區進駐，農業生產用地在經濟發展需求下，常面臨釋出壓力，及農業生產帶出現違章工廠、太陽能光電或開發建地等土地失序的現象。台南市長黃偉哲表示，為促進南科區農業、農地永續發展，同時讓農業與科技能相輔相成，未來擬透過國土計畫農業發展地區的分類畫設，讓全區達到生產、生活、生態全方位發展。

台南市政府農業局長謝耀清指出，善化區、新市區、安定區及新化區西半部因離都會區較近，人口聚落較集中，產業發展較多元化，產業面及生態面較缺乏，未來將朝「生活、都會、文化」規畫。新化區東半部及山上區為淺山丘陵地，人口分布於許多部落，產業發展以農業生產為主，具備生態面，未來發展將朝「田野、鄉間、果產」規畫。

經盤點轄內農業現有資源配置，及參考農業經濟發展現況趨勢，並收集產、學、研等各界專家建議，農業局也針對南科區農業提出6項未來發展目標，包括：建立「台南好油」品牌、擴大甘薯經營規模、建立台南鳯梨第2產區、慢活農村場域營造、推動林下經濟、及建構新農人友善環境。

農業局為讓內容更貼切當地居民需求，5日下午也在善化區公所辦理農業政策座談會，與會地方團體也提出胡麻整合行銷、甘藷省工栽培、鳯梨甜蜜蜜品種等建議。

謝耀清指出，對於地方團體提供的寶貴意見，農業局將作為未來政策規畫參考，期能讓南科區的農業得到最好的發展，提高農民收益，也讓當地居民有更優質的休閒生活環境。

(中時 )