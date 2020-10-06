林德宇表示，公捷處未來不要成為各行其是的雙頭馬車，更不能成為拼裝車。（陳世宗攝）

葉昭甫強調，市府推動「交通任意門i-door」施政策略，，透過事權統一，有助提升交通運輸治理效率。（陳世宗攝）

台中市因應捷運及公車業務整合規劃及工程建置，整併原公運處及原捷工處人力與資源，今年1月正式成立公捷處，6日於台中市議會中引起市議員的關切；抨擊公共運輸整合和提升未見成效，只看到公務員升官發財。交通局長葉昭甫說，市府推動「交通任意門i-door」施政策略，藉此提升交通運輸治理效率。

台中市議會6日進行「公共運輸及捷運工程處合併前後業務執行績效差異檢討」專案報告。藍營市議員陳政顯質疑說，公共運輸及捷運工程處合併後，還沒看到公共運輸路網整合與進步，卻先看到升官發財、基層更勞累，淪為「肥了高官、累死小吏」。

市議員周永鴻指出，公共運輸處和捷運工程處今年正式合併成為公捷處，交通局宣稱兩處合併能讓專業人才互補、行政效率更高，並讓公共運輸路網規劃和執行更完整；但全市公車路網也尚未整合好，潭雅神公車路線還極稀少，iBike設點擴張進度停滯，路網整合和提升效率全都還看不到。

市議員黃守達說，原本公車業務就瑣碎繁重，若以原先分工員額來統計，運輸工程科業務原有28人，現僅12人，運籌管理科原有18人，現僅12人；整併為公捷處後總員額其實增加4人，卻發生人力短缺，這若不是人力不足，就是業務分配嚴重失衡。

林德宇表示，公共運輸及捷運工程處業務整合不成、反變競合，原本可各自決行的機關反遭降編；他希望公捷處未來不要成為各行其是的雙頭馬車，更不能成為拼裝車。

葉昭甫強調，市府推動「交通任意門i-door」施政策略，整併捷運、公車、台鐵、高鐵、i-Bike、轉運站等交通載具，建構完善的大眾運輸網絡系統；國外先進主要城市，皆將公共運輸管理單位整合為同一單位，透過事權統一，有助提升交通運輸治理效率。

(中時 )