不少人喜歡睡前來點甜點，當心此舉會「傷心」！一名76歲男子，平日三餐定時、吃得也清淡，還有日行5千步的好習慣，不過卻習慣每天睡前來塊蛋糕，且吃完馬上入睡，習慣長達20年，結果導致BMI偏高達到30，常感到胸悶、喘不過氣，確診為急性心肌梗塞發作。醫師警告，睡前宵夜愛吃太甜、太油都是跟自己過不去。

該男子有遺傳性三高，但一直規律用藥，卻因為貪嘴破功，接受心導管手術置放血管塗藥支架並用藥控制，但日常走路、爬樓梯仍會喘，「頑固性心絞痛」的不適症狀沒完全根治，長居美國的他今年因疫情回到台灣，接續進行心臟震波治療才覺得改善良多。

收治該病患的國泰醫院心血管中心醫師陳玠宇表示，現代人因飲食西化、晚睡、愛吃宵夜，常有3高等慢性疾病，像該名男子就是從年輕開始埋下禍根，每晚睡前嗜吃蛋糕，導致血糖、膽固醇一路破表，更讓夜間血壓保持在較高的狀態，加上蛋糕多由植物奶油製作，具有反式脂肪酸及精緻澱粉，長期食用會造成血液黏稠度增加，或導致動脈粥狀硬化。

陳玠宇表示，嚴重者甚至產生心血管阻塞及血管血栓形成，急性會造成心肌梗塞發作，慢性則引起慢性缺血性心臟病，兩者若造成心臟功能受傷，進一步會心臟衰竭。

宵夜不是不能吃，但要吃得聰明！陳玠宇表示，臨床觀察，不少台灣民眾愛在睡前吃甜食，甚至鹽酥雞、雞排、薯條等，吃的太甜、太油，心血管問題自然隨之而來。他建議，宵夜應以清淡為主，例如牛奶、麥片等，但若有胃食道逆流問題者則不適合在睡前再進食。

目前治療嚴重冠狀動脈心臟病，包括心導管支架置放手術、冠狀動脈繞道手術或積極藥物治療，但全世界文獻統計，仍約有1成的患者在接受上述治療後症狀仍未改善，醫學上稱為「頑固性心絞痛」，美國研究統計指出，頑固性心絞痛患者每年的死亡率為3％到21％，冠狀動脈血管事件風險為11％到69％，常成為治療上的棘手難題。

陳玠宇說，近十幾年發展的心臟震波治療，已適用於缺血性心臟病及心衰竭病人身上，有助心臟的血流擴及範圍加大，改善心臟缺血問題，不過，目前全台灣僅少數醫學中心提供此類治療模式，但健保不給付，病人需自費。

(中時 )