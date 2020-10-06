資誠（PwC）創新諮詢公司與新北市政府6日舉辦2020國際智慧城市論壇「智慧新北 遇見未來 突破關鍵N+1」，新北市長侯友宜致詞時表示，要打造「以人為本」的智慧城市、提升市民的生活品質。

侯友宜認為，新北市在城市都更、交通運輸、未來整個產業的開發上非常具潛力，包括捷運環狀線、新北大都會公園成立的熊猴森樂園等，還有未來新北市要蓋第二行政中心，他預估，2030年以前將是新北市的黃金十年，企業主應把握投資時機。

資誠創新諮詢公司董事長劉鏡清致詞時則指出，數位科技為城市開創新的美學當代使命，從過去傳統走向數位化，城市所扮演的便是生態系平台的角色。

微軟台灣人工智慧研發中心執行長張仁烔致詞時也表示，在世界各大城市中，面臨許多運輸、公共安全、能源及公共衛生及社會的挑戰，各城市應以數位科技的創新翻轉城市，讓市民生活有感，加速創新與經濟的成長。

(工商 )