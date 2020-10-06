愈南部新屋房價漲過頭？根據樂居調查全台各都會區新屋及中古屋房價顯示，愈往南兩者價差愈大，雙北的價差在二成以內，不過南高卻在五成以上，顯示南台灣房價正急漲的初升段，中古屋來不及跟漲；中南部房價低，新屋競爭力強，中古屋保值性可能較差。

樂居網以全台各地屋齡5年內的新屋，與屋齡10～30年的中古屋，比較兩者近一年大樓房價，發現愈往南部，價格差異愈大，以台北市來說，新屋每坪80.1萬元、中古屋平均每坪67.4萬元，兩者價差19％；新北市新屋每坪37.9萬元、中古屋每坪32.5萬元，兩者價差更是全台最小的17％。

不過新屋、中古屋兩者的價差愈往南部南愈大，桃園30％、新竹34％、台中40％，而南部的高雄51％、台南更高達57％。南部在近年房市一片火熱下，建商大力購地開發、平價買盤湧入，新屋大幅拉開與中古屋的價差。

樂居網創辦人李奕農表示，區域房價上漲初期，通常新案會先帶頭開始上漲，中古屋在初期會來不及跟上漲幅趨勢。到了第二階段的時候，新案反應熱烈，帶動中古屋需求，中古屋房價才會連帶上漲。

不過，這也意味著，房屋隨著屋齡較老，保值性相對較差，中南部因為住宅平均單價、總價較低，民眾購屋習慣大多傾向新屋，比較不喜歡購買中古屋，導致中古屋在市場相對不受青睞，屋主為了要出售，多會降價增加購屋吸引力，使得新案及中古屋拉開價差。

李奕農表示，若以長期來看區域房價，兩者房價會相互拉扯修正，景氣如果好轉的時候，中古屋價格會被新屋拉抬，房價向上看漲；但遇景氣不好的時候，新案價格會修正，回到起漲前的水準。

(工商 )