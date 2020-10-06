兆勁科技（2444）6日公布9月營收達1.84億元，兆勁指出，受惠於訂單出貨需求暢旺，帶動9月營收創下近七年新高，單月營收較去年同期的1.36億元成長35.62％。其中第三季合併營收達4.98億元，亦較去年同期成長10.22％。

兆勁表示，9月營收創近七年新高，主要是受惠於疫情衍生的遠距商機，帶動全球電商及電競業務需求明顯增溫，再加上遠端辦公與教學比例增加，除帶動家居型網路產品需求暢旺，也同步推升雲端運算及資料中心需求，創造旗下網通事業良好業務接單環境，在德國客戶持續追加訂單下，旗下竹南廠產能稼動率處於高檔水準，推升網通事業9月營收比重逾9成。

兆勁近年除穩固網通事業良好營運貢獻，並持續朝記憶體、高速光通訊雷射晶片（VCSEL Chip）、半導體減薄再生晶圓及IC晶片設計等多角化業務發展，除高速光通訊雷射晶片（VCSEL Chip）的部分，日前也與大陸通訊科技廠商客戶完成產品測試階段，且為未來業務發展佈局，經董事會決議於8月設立100％全資子公司的兆通光電。

兆勁指出，今年1月中已與大陸兩家半導體廠商簽訂技術合作合約，由兆勁輸出減薄再生晶圓設備給這大陸兩家半導體廠商，已於9月底交貨完成，目前已先收足設備款項的七成，有望於今年底前完成訂單營收認列，有助於貢獻公司營運成長。

展望第四季，兆勁表示，看好網通事業出貨表現，持續受惠於主要客戶訂單需求暢旺，網通事業接單暢旺，訂單能見度至年底，現已透過加班來因應客戶訂單出貨，再加上大陸地區半導體產業、歐洲地區通訊設備及電信商伺服器等廠商去美化的轉單效益浮現，可望推升公司整體營收保持雙位數成長。

(工商 )