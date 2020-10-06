「我不知道我家在哪裡？」日前1名10歲男童走進警察局海端分駐所慌忙說著，警方詢問後，警員邱忠華「臉書尋親」，去電聯繫後，由男童阿公、阿嬤領他回家，讓全家歡度中秋佳節。

1名男童在2日下午16時慌張走到海端分駐所，告訴員警「我迷路了!我不知道我家在哪裡？」，警員邱忠華及胡瑞榮先安撫他緊張的情緒，再問他住哪兒？知不知道父母親名字？

原來男童隨著父親由新北市返回關山鎮老家過節，隔壁鄰居的大哥哥找他一起到海端國小打籃球，怎料打完球後，竟然找不著那位大哥哥了，男童就沿台9線一路走了50分鐘，直到海端分駐所尋求警方協助。

邱忠華由戶役政系統內找不到男童家長聯絡電話，就靈機一動，以男童父母親姓名在臉書搜尋，果然很快找到他父親的臉書，並透過臉書通訊軟體聯繫，父親得知孩子平安無恙後，除了開心向員警道謝外，也因他已返回新北市，就請阿公、阿嬤去分駐所接男童，這才平安結束這場有驚無險的「迷途驚魂記」。

關山警察分局呼籲，當小孩哭鬧時，家長不應對小孩說「不乖叫警察來抓你」，此類的話語，倘若事情發生時，屆時孩童可能因「害怕警察」，而錯失協助時機；也提醒家長應告知孩童，若要出門玩務必先告訴家長，而且要熟記家中或家長電話，以備不時之需，也確保自身安全。

(中時 )