國際同濟會台灣總會6日舉辦第46、47屆總會長交接暨總會理監事、全國會長統一就職典禮，蔡英文總統受邀出席，她致詞時表示，同濟會舉辦許多社會公益活動，帶給社會正能量非常感謝，目前防疫進入下一階段，需投入更多資源，同濟會員都是社會各階層菁英，也邀請大家投入幫忙。

蔡英文指出，46屆在劉春快總會長卓越領導之下，同濟會員人數屢創新高，今年有超過1萬7000人，相信在新總會長廖敏榮帶領之下，會員將很快突破兩萬人目標。她表示，同濟會今年主題榮耀最大價值，副主題積極行動、邁向國際，這幾個面向可以從同濟會舉辦各種的公益活動，可以說很徹底被實踐。

蔡英文說，同濟會在四大基金募款，包括兒福基金、急難救助基金、消滅破傷風專案基金等，不但造福國際社會，同時提升台灣在國際形的象有很多正面意義，這她要表達相當大的感謝。今年在新冠肺炎期間，同濟會朋友也自發性舉辦各種活動，帶給社會很多正能量，現在防疫進入下一階段，需要社會投入更多資源，同濟會會員都是社會各階層菁英，也歡迎大家一起幫忙，讓整個社會更好。

(中時 )