美國總統川普日前確診新冠肺炎，經過3天入院治療，已於當地時間晚間6時40分左右，戴著口罩離開華特里德國家軍事醫學中心，並直接返回白宮。對此，資深媒體人羅友志直呼，這根本就是電影《我是傳奇》真實版，並指川普本身就是血清，建議各國派代表到華府請川普捐血製作解藥和疫苗。

對於川普出院，羅友志今(6日)在臉書上表示，「《我是傳奇》真實版啊！」他還忍不住直言，「各國，你們怎麼了？不是找疫苗找的那麼辛苦？」並指出，川普染疫四天，不但可以遶境、隨扈全都不用隔離、自主管理，本人還可以3天痊癒，「代表的是...川普本身就是血清啊！」

接著，羅友志指出，世界各國應該各派一位代表，到華盛頓請川普挽袖，借抽一管血，回去製作解藥、疫苗，「新冠肺炎就解套啦！」

最後，羅友志還說，「選什麼美國總統！他應該同時獲得諾貝爾和平獎、醫學獎，然後被推舉為聯合國超級無敵大統領啊！天佑地球！」

網友們也留言回應，「人類自我毀滅方程式啟動」、「原來他們派高層級來我們這邊研究劇本」、「做假做到直接不演了」、「演得真逼真所以有人就相信了，票就滾滾來」。

(中時新聞網)