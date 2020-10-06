客製化製藥包裝設備廠皇將(4744)美國單機機台及連線設備順利出貨，9月合併營收1.15億元，月增31.61％、年增13.29％；前三季合併營收7.26億元，年減幅度已縮減為8.96％。

皇將表示，因新冠肺炎造成全球各國管制出入境，擾亂前三季的連線設備出貨排程。目前全球新冠疫情仍反覆未停歇，尤其公司的主要兩大市場美國及印度皆是本次疫情的重災區，封城令並未完全解除，造成連線設備的出貨時程多所延遲；又因預期疫情無法在短期內解決，所以客戶多能接受線上驗收(REMOTE FAT)出貨，一些洽談已久的生產線訂單已陸續收單，預計第四季起逐步追回落後的業績。

展望未來，皇將說，新冠疫情仍是影響市場的不確定因素；長期而言，身為製藥設備商必須依照市場需求不斷升級設備及開發符合各國製藥法規的新設備，公司第三季已完成瓶裝數粒線及液體充填線相關設備的智慧化應用及功能升級，期可提供客戶更完整之整體解決方案，力拚全年業績維持往年水準。

(時報資訊)