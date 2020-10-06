高盛首席亞洲經濟學家Andrew Tilton表示，與世界其他地方相比，亞洲因大致成功遏阻了新冠肺炎疫情，現在正處於經濟復甦的有利位置。就全球情勢而言，他表示製造業的動能仍然良好，他對2021年的全球復甦抱持「適度樂觀」的看法。

Tilton表示，只要印度以外大部分地區與東南亞部分地區的疫情控制得當，我們認為亞洲確實是目前主要地區中，最具復甦優勢的區域。

他表示，中國的消費者支出「更加低迷」，這是因為與美國不同，其激勵措施並非導向所得替代。「但我認為，基於其國內疫情獲得良好控制，我們仍將看到服務活動回溫」。

此外，他表示新冠肺炎疫情觸發的全球封鎖措施確實重創了世界經濟，但現在全球已重拾「適度的動能」。與一個月前相比，近來的採購經理人指數（PMI）大多已經改善，顯示製造業的動能仍然良好，「我們對2021年的復甦仍然抱持合理樂觀的看法。」

至於美國大選與激勵方案可能帶來的影響，該經濟學家表示，如果民主黨總統候選人拜登贏得選舉，華盛頓的關稅與貿易政策都將受到影響。「我們確實認為美國大選結果，對亞洲、乃至全球活動都非常重要。」

他認為美國的財政激勵措施將對亞洲成長帶來正面影響，他表示：「華盛頓推出新一輪激勵方案將有利於亞洲，如果美國採取更多財政激勵措施，對於較仰賴出口的經濟體可能更有利，但是對於那些向來有經常帳戶赤字且較依賴外債的經濟體而言，其正面效益可能減弱，因為在這種情況下，美國與全球利率都將走升」。

他並表示，如果發生所謂的「藍色浪潮」（blue wave）現象，即拜登勝選且民主黨完全執政，「我們認為在這種情況下，美國實施大規模財政激勵方案的可能性或許較大」。

此前高盛表示，如果出現「藍色浪潮」，該投銀將上修經濟成長預測。

(時報資訊)