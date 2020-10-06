受到亞洲上游原料廠密集歲休影響、加上美國8月下旬受颶風侵襲而導致PVC市場面臨大缺貨，進一步造成全球PVC呈現供不應求的態勢；分析師預期供應缺口將持續到第四季、或更晚才可望舒緩。

最新報價，國內10月份PVC內銷價調漲3.5元/公斤，自5月低點迄今漲幅達40%。(商品行情網)

(時報資訊)