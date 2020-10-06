《商情》10月PVC內銷價創今年新高 16:482020/10/06 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到亞洲上游原料廠密集歲休影響、加上美國8月下旬受颶風侵襲而導致PVC市場面臨大缺貨，進一步造成全球PVC呈現供不應求的態勢；分析師預期供應缺口將持續到第四季、或更晚才可望舒緩。 最新報價，國內10月份PVC內銷價調漲3.5元/公斤，自5月低點迄今漲幅達40%。(商品行情網) (時報資訊) #全球 #PVC #內銷價 #創今年新高 #亞洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 熱門股－金麗科 股價創12年新高 04:102020/10/06 證券．權證 《匯市》股匯齊揚！新台幣漲逾3角 再創9年新高 10:172020/10/06 財經 《商情》買氣增溫 國內外甲醇價揚 16:142020/10/06 財經 《食品股》鮮活9月營收首破5億元 Q3同創高 08:012020/10/06 財經 美系客戶啟動拉貨 聚鼎9月營收創高 14:322020/10/06 財經 鼎炫-KY 營收連續5個月再創歷史新高 17:212020/10/06 財經 群電今年獲利 法人：可望破紀錄 04:102020/10/06 證券．權證 《汽車股》吉茂9月、Q3營收飆新高 今年雙位數成長可期 16:312020/10/06 財經 《光電股》2外資調降目標價 大立光含淚跌 12:332020/10/06 財經 Q2起業績蒸蒸日上 吉茂9月營收再創單月新高 16:312020/10/06 財經 財經熱門新聞 國產化卡關 興達風機現焊裂 沃旭傳砍單 - 財經要聞 - 工商時報 科技產業迎來大變化？ 美報告暗示殺向4大科技巨頭 - 財經 中芯封殺惡果遠勝華為！受災戶一大票 這類廠商暫避風頭 - 財經 房價猛漲 央行可能年底打房 - 財經焦點 - 中國時報 突破封鎖！ 華為求生戰 找到下個百億美元金雞母 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。