市場持續關注美國總統川普病情，目前已離開醫院，正將返回白宮；眾議院議長裴洛西稱新一輪財政刺激方案正在進行談判中；以及美股隔夜集體收漲等外部條件造好，恆指全日開高走高。

周二香港恆生指數一度突破24005點，收漲212.87點或+0.90%，為23980.65點。國企股(H股)漲88.50點或+0.94%，為9536.49點。資訊科技器材為領漲最多板塊，漲4.06%，次為採礦股和金屬股，分別上漲4.00和3.85%。

汽車股、醫藥股、軟體服務股皆出現明顯漲勢。吉利汽車上漲6.1%，為表現最好的藍籌股。

阿里巴巴連升四日，週二止步連升，收跌0.7%，報280港元，成交金額高達50.4港元，看空為多數。美團今日為成交金額第二大，收漲5.0%。

在那斯達克隔夜收漲逾2.3%帶動下，科技股多數上漲。中芯國際跌深反彈，今日收漲6.9%，報18.48港元；鴻騰精密收漲7.7%，報3.21港元；富智康漲6.9%，報1.23港元；高偉電子漲37%；比亞迪午後反彈收漲7.99%。

上海復旦收漲14.47%。上海復旦周日公告，已就於上海A股IPO以及上海科創板上市相關事宜，提交包括A股招股說明書等文件，並於9月30日接獲上交所提交的受理通知書。

(時報資訊)