神人川普出院，美股全面大漲，連動台股也攻克12,700點，且外資匯入加上出口商拋匯，激勵新台幣盤中飆升3.1角，尾盤央行雖進場調節，但意外放手29元防線，終場收在28.96元兌1美元，睽違逾九年又見到28元價位，升值6分，已連續五個交易日收高，台北外匯經紀公司成交量億美元。

外匯交易員指出，美國總統川普確診新冠肺炎後，短短住院三天，就如神人般出院，美股全數反彈，帶動亞洲主要股市跟著衝，台股開高收漲155點，外資匯入擴大買超台股99億元，出口商也卯起來拋匯，新台幣開盤後直接衝破28.8元關卡，更快速靠向28.7元，盤中實質匯價漲逾1角之多。

外匯交易員表示，新台幣匯率來到28.7元價位，也就是美元跌到九年多來最便宜，已低於進口商短線目標價，當然要進場撿便宜，且預期新台幣續強，接下來應該就是一路往下買，預料若近期沒有重大負面消息，央行在棄守29元大關後，可能暫下調防線至28.8元。

(工商 )