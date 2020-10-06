現年18歲的北藝大劇場設計系學生謝欣妤，以《比海還深的地方》獲得教育部文藝創作獎學生組戲劇劇本優選，也是今年最年輕的得獎者。

謝欣妤這個作品描寫台灣女性與日本人相戀，卻為了拯救哥哥的前途而被迫犧牲自己，下嫁他人為妾，在有限的情節發展中，更以精煉的語言和簡單的人物互動，表現出一個特定時代裡，人物之間的幽微情感，情感的流露令人動容。

「教育部文藝創作獎」今年得獎結果揭曉，在760件參賽作品中，選出52件獲獎，並在今天下午於國立台灣藝術教育館南海劇場舉行頒獎典禮。

龍華科技大學老師呂政達，在今年教師組雙料得獎，以《我的記憶是白》拿下散文項優選，也以《我妹妹的歌》獲得短篇小說項佳作。

另外，教師組散文項特優是廖美珍老師的《掌葉蘋婆》，評審認為在情景交織中令我們看到轉化之妙︰用氣味描寫掌葉蘋婆，香臭只在一念之間；而教育如樹人，高下也在一念之間。

獲得教師組童話項特優的是林佑儒老師的作品《梅樹上的流星》，揉合東方民間故事與西方童話色彩創作，是台灣最近流行的童話體。

今年最年輕獲獎教師是現年28歲任教於國立新竹高級中學國文科的詹佳鑫老師，以《回診》獲教師組散文項優選，評審認為在這段美麗而艱困的愛情時光，初識談心、遠距熱戀、短訊分手，每個情感轉折處都有相當細緻的處理，才能表現出全篇情感的飽滿度。

學生組方面也有二位雙料獲獎。就讀於東華大學華文所創作組的林國峰，以《通往電話另一邊》獲得戲劇劇本項優選，同時以《一棵長滿眼淚的樹是什麼樣子》獲得短篇小說佳作。成功大學台灣文學系的何玟珒，以《蟲居》獲得散文項優選，另以《電梯上樓》獲得短篇小說佳作。

獲得短篇小說項特優的鄭堪遠作品《生日快樂》，評審認為這篇小說沒有刻意的譏刺，雖然是精細排演之作，但整體控制得簡單樸實，有著淡淡的情意一絲絲地浮盪，是非常成熟老練的作品。

獲得散文項特優、黃筱嵐的作品《白水木》，評審認為語言帶著非常文學卻又能節制的素淨美學，亦步亦趨跟著敘述者轉換畫面，從露臺的一株白水木，視野進入靜物般的安逸，細緻描述，十分恰到好處。作者文字成熟，閱歷深刻，思維不俗。

(中時 )