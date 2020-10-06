秋天一到，除了追楓葉，另一個必追的就是芒草；每到10月，一整片白茫茫的芒花盛開，每當風起，整片芒花在風中搖曳，也讓許多人對這一期一會的美景念念不忘。想追芒草，除了北部以外，全台還有好幾處值得大家把握時間去追一波。
》【台北】陽明山
陽明山是全台灣最早生長出大片芒草的地方，除了七星山與擎天崗以外，冷水坑也能看得到，這麼一大片芒草地，每當秋天來臨時，成了許民眾假日必去的景點之一。
》【新竹】頭前溪豆腐岩
新竹的豆腐岩，近年來也成為熱門打卡景點。一排排整齊排列的豆腐狀水泥塊橫跨於河上，一旁盛開的芒草在日落時，也成為不能錯過的美景。
》【台中】大度橋
此橋橫跨台中與彰化，認真的說，橋下這一整片茫茫的美景，其實是甜子根草。甜子根草多生長於河床處石礫地，花期在中秋節前後，雖然時常會傻傻分不清楚甜子根草與芒草的區別，但對於一般民眾來說，美景無區別就夠了。
》【台南】大內橋
此處同樣為甜子根草，白色花穗盛開時，整片曾文溪河畔的堤防形成一片白茫茫的花海，除了台中的大度橋，此處也是這多攝影愛好者的絕佳攝影景點。
》【嘉義】南靖舊鐵橋
南靖舊鐵橋位於台南與嘉義的交界處，生長於溪畔兩位的銀白花海也相當迷人，夕陽西下再配上舊鐵橋，也成了許浪漫祕境。
(中時新聞網)
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