秋天一到，除了追楓葉，另一個必追的就是芒草；每到10月，一整片白茫茫的芒花盛開，每當風起，整片芒花在風中搖曳，也讓許多人對這一期一會的美景念念不忘。想追芒草，除了北部以外，全台還有好幾處值得大家把握時間去追一波。

》【台北】陽明山

陽明山是全台灣最早生長出大片芒草的地方，除了七星山與擎天崗以外，冷水坑也能看得到，這麼一大片芒草地，每當秋天來臨時，成了許民眾假日必去的景點之一。

在 Instagram 查看這則貼文 台灣｜山岳紀錄（@taiwan__mountain）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 11 日 上午 2:46 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 🤘🏾Rex 1984🤙🏾（@kaederock）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 5 日 上午 9:34 張貼

》【新竹】頭前溪豆腐岩

新竹的豆腐岩，近年來也成為熱門打卡景點。一排排整齊排列的豆腐狀水泥塊橫跨於河上，一旁盛開的芒草在日落時，也成為不能錯過的美景。

在 Instagram 查看這則貼文 Keter Yan（@keteryan）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 26 日 上午 6:45 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Elvira Chen（@chen_elvira）分享的貼文 於 PDT 2018 年 9月 月 17 日 上午 6:35 張貼

》【台中】大度橋

此橋橫跨台中與彰化，認真的說，橋下這一整片茫茫的美景，其實是甜子根草。甜子根草多生長於河床處石礫地，花期在中秋節前後，雖然時常會傻傻分不清楚甜子根草與芒草的區別，但對於一般民眾來說，美景無區別就夠了。

在 Instagram 查看這則貼文 ChrisiTravel（@chrisitravel）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 4 日 上午 3:14 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Arthur Pan（@arthur170817）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 25 日 上午 2:08 張貼

》【台南】大內橋

此處同樣為甜子根草，白色花穗盛開時，整片曾文溪河畔的堤防形成一片白茫茫的花海，除了台中的大度橋，此處也是這多攝影愛好者的絕佳攝影景點。

在 Instagram 查看這則貼文 Ming Zhe Wu（@ming_zhe_wu）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 27 日 上午 8:05 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 希希 ⭐ 20（@ciou_cc）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 25 日 上午 2:24 張貼

》【嘉義】南靖舊鐵橋

南靖舊鐵橋位於台南與嘉義的交界處，生長於溪畔兩位的銀白花海也相當迷人，夕陽西下再配上舊鐵橋，也成了許浪漫祕境。

在 Instagram 查看這則貼文 KevinKo（@kevinko0922）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 20 日 上午 7:22 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 雙沐（@double.woodwater）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 27 日 上午 6:32 張貼

(中時新聞網)