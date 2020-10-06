高雄市政府近日調整人事，親韓色彩濃厚的高階主管逐一遭撤換，高雄港土地開發公司總經理洪東煒傳「被請辭」，怒批陳其邁不知感恩。對此，民進黨高雄市議員陳致中加碼點名其他「韓家軍」，嗆「人不要臉、天下無敵！」

陳致中表示，很難想像陳其邁已上任高雄市長1個多月，還有舊市府時期，非專業派任的韓家軍人馬，包括人馬梅再興、葉天營、夏昭麗、洪東煒等人，佔據高捷董監、土開總座等高位，認為他們應該知所進退，基於責任政治，應該自行請辭，不然到時後被撤換只是更難看。

陳致中強調，這絕非責任政治的基本原則，強烈支持市府依專業考量，儘快撤換這些韓家軍，並派任新人選。

對於遭轟賴著不走，洪東煒相當氣憤，自認問心無愧，且總經理非法人代表，經法定程序任命，跟韓國瑜團隊離職無關，反批民進黨議員不知檢討，包括陳其邁也一樣，「當初他在當代理市長，我有幫過他的忙，今天不僅不知感恩，還說我沒專業，太傷人了！」

(中時新聞網)