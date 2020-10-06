蔡淑君呼籲教育局重視學生用餐品質。（許哲瑗攝）

新北市林口崇林國中日前有學生一連兩度，在營養午餐中吃到長達7公分的塑膠條和鐵絲，通報老師後卻被認為在「開玩笑」不了了之，新北市議員蔡淑君接獲陳情，痛批「這比吃到萊豬還可怕，學校螺絲鬆了嗎？」；對此新北市教育局長張明文回應，會把來龍去脈調查清楚，1周內回覆後續處理狀況。

蔡淑君表示，昨天半夜接到家長陳情，某校孩子一連兩次在營養午餐吃到異物，第一次是鐵絲，日前又再次吃到長達5到7公分的塑膠條，黑黑髒髒的塑膠條，竟然出現在孩子的餐點裡面。

蔡淑君質疑，經教育局回覆，校長竟說「老師沒通報」、「以為還子在開玩笑」，讓她質疑「難道沒吃到蒼蠅或蟑螂就不用通報嗎？營養午餐的通報機制是什麼？」

張明文回覆，營養午餐的安全衛生一定要嚴格監督，除了會要求學校把來龍去脈調查清楚，也會依約向廠商咎責，一般來說餐點出現塑膠條、鐵絲等異物，會扣廠商2點，滿25點停止供餐2周，滿50點則立即解約。

不過蔡淑君認為，營養午餐解約要50點，一次扣點，代表廠商還有25次機會，這邏輯非常奇怪，學校不通報一來代表不在乎，也懷疑學校螺絲是否鬆了，呼籲教育局重視學生用餐品質；張明文說，後續會持續追縱查辦，1周內回覆稽查狀況。

(中時 )