不準備在今年入手可能貴森森的iPhone 12系列，打算要讓手中的iPhone「再戰一年」嗎？台灣大哥大今（6）日宣布，針對8款iPhone推出限時預約換電池，只要NT$990的優惠，對比蘋果官網更換電池的維修費用，現省600，可是不無小補啊！如果你手中正好擁有這8款iPhone其中之一，可得把握機會。

台灣大哥大在官網宣布，即日起至10/31前，提供iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8以及iPhone 8 Plus等8款手機的持有者，不限台灣大用戶，上網預約登記更換電池，即可享有限時下殺990元的優惠價。另外，非本次活動指定的iPhone機種，換修電池也享8折優惠，讓你的手中的舊iPhone有新電池的加持，宛如新生。

台灣大表示，為了滿足廣大果粉需求，不定期針對指定款iPhone推出原廠電池換修優惠，且換修對象不限台灣大用戶，讓果粉不必再擔心手機蓄電不足的問題。今年前兩波換修活動獲得熱烈迴響，此次是年底前最後一波活動，總計8款指定機種電池，10/31前預約換修價僅990元，為原價1,890的52折，相當划算，也可使用振興三倍券付款。

台灣大表示，此項優惠活動採取預約制，消費者需先上網預約取得活動資格，待簡訊通知後到門市送件換修，活動及預約資訊可參考台灣大哥大FB粉絲專頁。若非本次活動指定iPhone機種換修電池則無須預約，請於活動期間內將設備送至全台myfone門市。

(科技)