少子化浪潮下，市區、重劃區小學兩樣情，市區學校學生減少、還有私校招生陷困境，但新興重劃區小學卻供不應求，北台灣吸引年輕族群的五大重劃區，尤其新設立、未來三年內即將招生的小學都很熱門搶手，周邊房價漲翻天，龜山A7重劃區的文青國小，房價二年漲幅高達15％。

台灣房屋調查顯示，北台灣五大熱門重劃區計劃新設的小學中，除了龜山A7的文青國小周邊房價漲幅高達15％外，預定未來二、三年完工招生的竹北嘉豐國小、青埔青園國小、林口東湖國小也各有3～8％漲幅，僅有淡海新市鎮的淡海國小下跌2％。

五大重劃區由於中相對親民的房價、或具有未來發展潛力，持續吸引年輕首購家庭移入，這五所新小學周邊鄰里的設籍人口二年來成長幅度多在一成以上。

台灣房屋集團執行長張旭嵐表示，許多重劃區已度過「長草」、「長樓」時期，進入「長人」階段，隨著家庭人口入住，需要就近新設學校，新學校設備新穎，各自發展特色，不少都主打雙語教學，成為當地的新興明星學校，磁吸大量現代孟母卡位學區，也因為這些重劃區機能愈來愈成熟，周遭的房價漲幅明顯。

以青埔地區來說，商業發展成熟，入住人口遽增，青園國小校舍預計2022年才蓋好，但今年已經招募了58名學生，到青埔國中搶先開學上課，房價漲幅達7.8％。

還在籌備階段的龜山A7重劃區的文青國中小，受惠機捷利多、近年建商大量推案，房價漲幅15.1％，合宜住宅商圈發展成熟，加上中華郵政物流園區未來營運，可望成為下一個人口成長爆發地區。

(工商 )