近年來常常傳出青少年因為感情問題發生情殺或自殺的事件，為了不讓憾事發生，高雄輔英科大6日舉辦情感教育月開幕式，邀請到多位專業心理師、社工師與全校師生分享性平觀念，讓師生們懂得如何拒絕騷擾，並灌輸自己身體自己做主的觀念。

輔英科大舉辦情感教育月已經邁入第三年，每年都會以不同主題對校內師生進行性平的經驗分享，今年以「拒絕騷擾．你我共好」為題，透過豐富有趣的愛情影展、講堂及社團博覽會等活動，讓大家在情感關係中，能認識合宜的人我界限，懂得如何拒絕，同時也學會保護自己。

輔英科大校長顧志遠表示，近期社會新聞屢屢出現重大情殺案件，情感與人際關係的處理是相當重要的課題。情感教育月是在長達一個月的時間中，廣邀各式專家針對不同情境的情感處理找出脈絡，以一連串的活動讓師生認識健康的愛情及親密關係的樣貌，建立彈性自在的人我界限，並學會保護自己及尊重他人身體自主權。

學務處諮商輔導中心主任楊瀚焜表示，他們在開幕式當中，將心理學家史登柏格的愛情三元素「激情」、「親密」和「承諾」，融入到主題攤位，另有「情感教育擂台大賽遊戲」，藉由學生闖關集點兌換禮物，達到寓教於樂的效果，開幕式後也接續邀請到專業心理師、性別專家、醫師、社工師、職涯發展師，講述及分享相關議題。

(中時 )