台中85歲黃姓婦人多年前罹患骨質疏鬆，因沒特別症狀、她不以為意，沒想到，日前黃婦清早起床時不慎滑倒、臀部著地，導致髖部疼痛難忍，讓她幾乎無法站立及行走，就醫檢查才知為「股骨頸骨折」，經接受髖關節置換手術後，終於恢復行走能力。

「骨質疏鬆堪稱現代銀髮族的隱形殺手！」亞洲大學附屬醫院骨科部主治醫師蔡孟學指出，不少高齡長者接受骨密檢查時發現骨質缺乏，雖醫師強烈建議「保骨」，卻常因自認沒症狀、對生活不造成影響，而忽略保骨的重要性，一旦跌倒常引發嚴重骨折。

以黃姓婦人為例，蔡孟學說，她經雙能量X光吸光式測定儀檢查，骨質密度為負3.8，且X光檢查確診右側股骨頸骨折，若不儘速處理，恐影響後續復原、生活自理能力可能降低，決定施行復原快、傷口小的半人工髖關節置換術，術後隔天即可開始復健，且黃婦積極配合「PAC急性後期整合照護計畫」，加快恢復正常生活。

蔡孟學指出，骨質疏鬆症是好發於年長者的慢性疾病，停經後女性因缺乏荷爾蒙作用、骨質快速流失，且年齡增長會使得骨頭質量變低且結構變差，輕微創傷就可能導致骨折，其中又以髖部、脊椎與手腕處最容易因骨質疏鬆引發骨折。

蔡孟學強調，骨質密度介於負1至負2.5間屬於「低骨密度」，需要加強攝取鈣質及維生素D，若骨密低於負2.5則應積極接受藥物治療；根據統計，老年髖骨骨折患者在一年內死亡的女性達16％、男性更高達22％，骨質疏鬆患者不可輕忽。

(中時 )