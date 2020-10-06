中央畜產會今(6)召開「台灣豬識別標章徵選結果記者會」，11月將開放具有商業登記與稅籍登記的12萬家餐飲通路業者做第一階段申請，申請店家須全店使用國產豬肉，若遭查使用進口豬將依《食安法》標示不符開罰，最高可罰400萬。

為了與進口豬做區隔並提升國產豬競爭力，農委會日前徵集各界創意選出代表國產豬的「台灣豬識別標章」，目的讓消費者能夠一眼辨識店家是否使用國產豬並優先選擇，藉以提升國產競爭力。

農委會主委陳吉仲表示，台灣養豬戶計有6600多戶，每年在養頭數約550萬頭，屠宰頭數超過800萬頭，其中72％進到溫體市場，這些百分之百為國產豬，其他豬肉走到加工體系，若有CAS、產銷履歷、有機認證等也都百分之百是國產豬，約佔16.4％，目前養豬產業中讓消費者可溯源的產品約有88％。

陳吉仲指出，消費者擔心剩下不到12％的豬肉經過加工後要如何判定是國產？他建議未來加工及餐飲業者若全店用國產豬也能申請使用標章供民眾辨識，農委會將開放網路平台讓業者登記填寫資料來申請台灣豬標章。

中央畜產會執行長王忠恕說，本標章由農委會印製核發，11月開放業者申請，12月開始試辦，業者若有信心百分百使用台灣豬就能來申請，但若登記貼上標章後遭查未全店使用國產豬，將依《食安法》標示不符最高開罰400萬。

王忠恕指出，11月將開放具有商業登記與稅籍登記的12萬家餐飲通路業者做第1階段申請，但觀望者可能居多，預計11月申請店家僅1萬名左右，第2階段開放無商業及稅籍登記業者的申請還得依執行進度而定，目前期程尚未訂出。

(中時 )