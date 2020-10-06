TDR下半年漲勢異常，證交所針對11檔溢價顯著偏高在9月25日祭出處置措施，也達到降溫效果，其中，溢價最大的杜康-DR從9月25日3535.71％到昨日已經縮小至2278.57％，達到有效降溫。這次的處置措施，將到10月13日為止，證交所表示，溢價幅度雖有下降，但仍偏離原股價格，屆時再看溢價幅度再評估是否延續處置措施。

TDR可說是今年下半年的大飆股，7月就有8檔TDR多次列為注意股票，6檔採取處置措施；8月有10檔列為注意股票，9檔採取處置措施；9月至23日13檔TDR全數列為注意股票，證交所在9月24日開會決議11檔溢價幅度過大TDR，採取加重處置措施。

統計從9月25日到昨天10月5日，五個交易日這11檔被盯上的TDR走勢幾乎出現爆起爆落走勢，也達到降溫效果。像是溢價最大的杜康-DR，9月25日3535.71％到昨日已經縮小至2278.57％，溢價超過300％的有泰金寶-DR(443.38％)、越南控-DR(396.32％)、明輝-DR(341.18％)、泰聚亨-DR(369.3％)、晨訊科-DR(304.36％)，到10月5日收盤價溢價幅度分別降到227.32％、182.69％、247.72％、157.14％、157.89％。

不過，證交所今天表示，採取處置措施後溢價幅度雖有下降，但仍偏離原股價格，這波處置到10月13日，如果依舊溢價過大，將會討論是否延長。

證交所重申，投資人應多面向瞭解TDR營運狀況，透過公開資訊觀測站TDR專區確實瞭解TDR財務業務狀況、匯率及折溢價情形，審慎進行投資。TDR為原股已在國外上市且同時在台灣掛牌之有價證券，兩者價格應具連動關係，投資人買進溢價較大的TDR，須承受較大價格波動風險，容易遭受重大投資損失。

(時報資訊)