全球市場研究機構TrendForce針對2021年科技產業發展，揭示十大科技趨勢，其中，AR眼鏡結合智慧型手機，掀起終端跨領域整合，受到市場矚目。預測2021年AR眼鏡將改採外接智慧型手機的設計，透過終端跨領域的整合，讓智慧型手機成為AR眼鏡的運算平台，降低AR眼鏡產品本身的重量與成本。十大趨勢如下：

一、DRAM正式跨足EUV世代，NAND Flash150層疊堆技術再升級。2021年三大DRAM廠：三星(Samsung)、SK海力士(SK Hynix)、美光(Micron)除了持續往1Znm、1 alpha奈米製程轉進外，三星(Samsung)將率先跨入EUV世代，緩步取代現有的double patterning技術，以提升成本結構與生產效率。

2020年NAND Flash疊堆技術突破100層後，2021年繼續往150層以上推進，單晶片容量也將自256/512Gb推進至512Gb/1Tb，透過成本改善吸引客戶將容量升級。在儲存介面上，PCIe Gen 3已成主流，PCIe Gen 4隨著新遊戲主機搭載以及Intel新平台的採用，預計市占率將自2021年起攀升，滿足高階PC、server、data center高速運算需求。

二、2021年全球營運商加速5G基地台建置，日韓已搶先關注6G。2020年6月全球行動通訊系統協會(GSMA)發布最新5G SA部署指南(5G Implementation Guidelines：SA Option 2)，進一步討論營運商部署之技術議題與5G於全球建置狀況。預估2021年起電信營運商將大力推動5G獨立(SA)組網架構，除提供高速和大容量通訊外，亦可根據應用程序定制網路和適用超低延遲網路需求。在5G技術展開之餘，日本NTT DoCoMo、韓國SK Telecom(SKT)等已開始關注6G，強調未來有更多XR裝置整合(包括VR、AR、MR、8K和更多圖像)，使用全像投影(Holography)交流將變得更為真實，遠端工作、控制、醫學、教育等有望得以推廣。

三、物聯網進化為智聯網，以AI賦能裝置邁向自主化。2021年物聯網將以深度結合AI作為提升價值之主要核心，IoT定義也從Internet of Things演化為Intelligence of Things，透過深度學習與電腦視覺等工具的附加，讓IoT軟硬體應用全面升級；在綜合產業動態並考量經濟振興與遠端操作需求，將具體呈現於智慧製造與智慧醫療兩大垂直應用領域。以製造端來看，非接觸技術加速工業4.0的導入，在智慧工廠追求韌性、彈性及效率下，AI將致力使Cobot、無人機等邊緣端裝置具更高精度及檢測能量，由自動化步入自主化。在醫療業方面，AI將數據加值於流程優化與場域延伸，更快的影像辨識以支援臨床決策、乃至遠端問診與手術輔助，皆是AI醫聯網未來整合技術至智慧院所、遠距醫療的重要方向。

四、AR眼鏡結合智慧型手機，掀起終端跨領域整合。2021年AR眼鏡將改採外接智慧型手機的設計，透過終端跨領域的整合，讓智慧型手機成為AR眼鏡的運算平台，降低AR眼鏡產品本身的重量與成本。特別是2021年在5G網路環境將更成熟下，透過與5G智慧型手機的結合，除了能更順暢運行各種AR App之外，亦能倚靠智慧型手機的連網實現各種個人影音娛樂功能，促使手機品牌與電信營運商推動AR眼鏡市場發展的意願大幅提升。

五、為自動駕駛把關，駕駛人監測系統(DMS)將大放異彩。車輛安全科技的演進從車外走向車內，感測技術朝向整合車內駕駛人狀況與車外環境的方向發展，AI的應用也不僅止於娛樂與便利，安全成為新的應用重點。受到各項ADAS系統搭載率快速攀升，導致不斷發生駕駛人依賴系統而忽視前方路況的事故，對駕駛人進行監測的功能再次受到重視。然而未來將往更加主動、可靠和精準的攝影機方案發展，進行瞳孔追蹤及特徵萃取來監測駕駛人疲勞、分心和不當駕駛行為。而駕駛人監測系統(Driver Monitoring Systems; DMS)在自動駕駛的發展過程中更是不可缺少的必要條件，系統不但要能夠進行偵測與提醒，更要能判斷駕駛人的接管能力並適時與適度的介入車輛控制，預期該技術與功能將快速出現於量產車上。

(時報資訊)