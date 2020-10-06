六、摺疊裝置概念再進化，尺寸放大、擴大應用領域。2019年起，摺疊手機概念逐漸成型，數個手機品牌相繼推出對應產品測試市場水溫。雖然因成本售價偏高，銷售成績差強人意，但在逐漸成熟飽和的手機市場中，仍掀起不少話題。未來幾年，在柔性AMOLED產能逐漸擴大的狀況下，除了摺疊手機的概念與發展仍然會是品牌客戶持續關注的焦點外，摺疊裝置概念亦往筆記型電腦市場延伸的趨勢。

在Intel與Microsoft的引領之下，雙面板操作的筆記型電腦產品已經陸續問世，接下來一體化的摺疊型產品也勢必成為品牌客戶新的關注重點。可以預期摺疊型筆記型電腦將有機會在2021年問世，一方面擴展摺疊概念的產品應用領域；另一方面也放大產品尺寸，對柔性AMOLED產能的去化也將帶來一定的助益。

七、2021年白光OLED技術迎來勁敵，Mini LED、量子點OLED加入戰局。高階電視市場在2021年將迎來兩波不同的技術競爭。其中搭配Mini LED背光的LCD電視，透過更細緻的背光分區控制，呈現更銳利的對比效果，在龍頭品牌三星(Samsung)的領軍下，搭配Mini LED背光的LCD電視除了能提供與OLED電視相仿的規格表現，輔以更具競爭力的價格，將成為白光OLED技術的勁敵。另一方面，淡出傳統LCD市場的Samsung Display，計畫將技術差異化寄望於全新的量子點OLED上，以更勝於白光OLED的色彩飽和度，力圖重新豎立電視規格的新標竿，預期2021下半年高階電視市場將展開全新的競爭態勢。

八、2020年先進封裝技術全力向HPC、AiP領域邁進。2020年先進封裝技術並未受新冠肺炎疫情影響而停滯，隨著各家大廠陸續推出HPC晶片與AiP模組，驅使台積電(TSMC)、Intel、日月光(ASE)及Amkor等業者嘗試加入。在HPC晶片領域，由於高性能晶片帶動I/O接腳密度的增加，使之封裝所需的中介層(Interposer)要求也隨之提高，驅使台積電與Intel相繼推出全新封裝平台與技術(3D Fabric及Hybrid Bonding)，相關能力已由第三代CoWoS及EMIB，逐步演進至第四代CoWoS與Co-EMIB等，目標鎖定2021年高階2.5D及3D晶片封裝需求。AiP模組部分，自2018年高通(Qualcomm)首推QTM系列產品後，目前朝降低封裝成本努力，聯發科(MediaTek)和蘋果(Apple)也躍躍欲試，並積極與相關封測代工廠(如日月光及Amkor等)共同投入研製相關較低成本的主流Flip Chip封裝技術，預期將於2021年後逐步切入毫米波市場應用端，憑藉於5G通訊與網路連結需求，AiP模組初期將滲透手機終端，並且後續也將推移至車用及平板市場。

九、晶片業者加速擴張策略，迎向AIoT市場大餅。隨著IoT、5G、AI及Cloud/Edge Computing等技術快速發展，晶片業者的布局已經從點、線到面，構築成完整且綿密的生態系統。綜觀近年各大晶片業者的發展，透過合縱連橫的布局戰略，大者恆大與區域競爭態勢已然成形。除此之外，基於5G所帶來眾多不同場景的應用服務，從晶片設計到軟硬平台整合，晶片業者朝向建構從上到下完整的垂直整合解決方案，以因應AIOT產業快速發展所帶來的龐大商機。未能及早卡位的晶片業者，將極為容易曝露在市場過於單一的經營風險中。

十、首台主動式驅動Micro LED電視，將於2021年問世。近年自Samsung、LG、Sony與Lumens等公司，紛紛發表Micro LED大型顯示器後，帶動Micro LED在大型顯示器的應用發展，由於Micro LED大型顯示技術逐漸成熟，預估三星將會率先發表首台Micro LED主動式驅動的電視產品，2021年有機會成為Micro LED電視應用的元年。主動式驅動使用TFT玻璃背板製程，達到定址控制畫素的目的，並且電路設計比較簡單，所使用的布線空間也比較少。其中，主動式驅動IC需要PWM功能及搭配MOSFET開關來穩定驅動Micro LED的電流，而這顆IC則需要重新設計與製造，開發費用會相當昂貴，以現狀Micro LED廠商來說，相對的技術與成本仍是進入應用市場的最大挑戰。

(時報資訊)