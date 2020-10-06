高雄全市共有4萬1000個收費停車格，以往民眾必須到指定超商、郵局或銀行進行繳費動作，但高市交通局自107年開始推行行動支付後，讓民眾在線上就能輕鬆繳費。（洪浩軒攝）

高市府交通局近年來大推民眾利用線上行動支付繳納停車費，目前與7家業者配合，只要使用線上繳費即可享有85折優惠，是目前全國最低費率的縣市，除了提供民眾多元的付費選擇，也降低民眾重複繳納及辦理後續退費的相關成本。

高雄全市共有4萬1000個收費停車格，以往民眾必須到指定超商、郵局或銀行進行繳費動作，但高市交通局自107年開始推行行動支付後，讓民眾在線上就能輕鬆繳費，不必花時間到指定地點繳納停車費，更不會因為疏忽受罰，行動支付的出現，帶給民眾極大便利性。

為了大力推動民眾使用線上行動支付，交通局祭出線上支付停車費85折優惠，並且舉辦抽獎活動，希望吸引更多民眾使用線上繳費，以達到線上支付普及化的目的，線上支付使用者也從107年不到1％的民眾，目前已經提升到12％，目標要在年底達到15％的用戶量。

高市交通局表示，除了讓民眾有更多元、更便利的繳費方式，線上行動支付隨繳隨清的特性，也能避免民眾同單誤繳第2次還要到相關單位辦理勞民傷財的退費流程，此外，線上支付還會提醒民眾繳費日期，較不容易因為疏忽繳費而受罰，民眾可以多嘗試行動支付的繳費方式。

至於停車費折扣數領先全國的85折優惠是否會對市府財政造成困擾，交通局指出，若民眾到超商繳費，交通局委託超商代收還需支付他們大筆手續費，線上支付則是已經自動化，給第三方支付業者的手續費就相對較低，支付超商的手續費大約是第三方支付業者的6倍，所以將這些折扣回饋民眾並不會對財政造成困擾。

(中時 )