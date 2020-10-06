台中房市在六都中表現亮麗，近期的交易量、移轉棟數及成交價三大市場指標皆呈現正成長，移轉棟數更是六都唯一「雙增」都會區。尤其七期重劃區是房市一級戰區，近年各大建商購地、推案百家爭鳴，受到許多網友熱議，想不到一坪竟不到40萬元，有台北網友聽到價錢後大吃一驚，「到底是台中房價便宜得誇張？還是台北房價貴的X北？」

根據實價登錄資料顯示，台中七期房屋近一年成交價，每坪大約落在35萬元-40萬元左右。」

原PO在PTT板上發文，看到知名Youtuber「Joeman」近日拍影片介紹台中七期豪宅的開箱文後，附近生活機能完善，近期成交價一坪竟然不到40萬元，還是10年內的房屋，我家南港隨便一坪都60-70萬元起跳，貴的還破百萬元，但生活機能還被台中七期完爆。

也有網友指出，七期豪宅是台中最驕傲的地方，均價都30幾萬元而已，最貴不超過60萬元，再看台北，最便宜的萬華均價一坪也要40萬元，信義大安均價是80萬元以上，這代表在萬華買得起公寓，還是大家公認的破舊貧民窟公寓等級，同樣的價錢就可以住在台中最屌的七期豪宅區，這其中的差距怎可以那麼大？」

還有許多網友紛紛表示，「七期很多房子都是投資用，不是用來住人的」、「台北是破爛發霉公寓，台中是豪華新大樓，怎麼比」、「台中人是真的增加很多,但受薪階級明顯比北北桃竹慘」、「七期很多房子都是投資用，不是用來住人的」、「一個月2-3萬元的管理費，自己先想想花不花得下去」、「又在那萬華比台中蛋黃」。

不過，也有網友持不同看法，認為七期的道路規劃注定讓它當不了第一級的城市，因為完全沒有考慮到行人，大家能想像在一個人行道上推嬰兒車居然充滿了阻礙，而且還有的地方是完全無法推過去的。

台中七期位於臺中市西屯區及南屯區內，不僅生活機能好，交通便捷，近國道一號、74快速道路、高鐵站、台中科學園區等，產業與商圈地段緊密結合，相較台北道路更寬敞，商場腹地又大，綠化街廓也很舒適，既有市中心的繁華，轉角又有寧靜悠閒居家環境，也是七期最有魅力的地方。

(中時新聞網)