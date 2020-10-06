諾貝爾獎評審委員會宣布物理獎得主

2020年諾貝爾物理學獎（Nobel Prize in Physics）由英美德等3位學者共同分享，他們揭開宇宙的黑洞奧秘以及形成的物質，他們分別是英國學者潘洛斯（Roger Penrose）、德國天體物理學家根澤爾（Reinhard Genzel）及美國天文學家蓋姿（Andrea Ghez）。

諾貝爾獎委員會指出，3位得主發現了黑洞這個宇宙最奇特的現象之一，其中潘洛斯將獲得一半獎金，根澤爾與蓋姿將對分另一半獎金。牛津大學名譽教授潘洛斯證明黑洞是愛因斯坦「廣義相對論」無可避免的結果，評審委員會說，潘洛斯奠定了理論基礎，告訴大家這些東西的確存在，只要你出去尋找，就可以找得到它們。根澤爾與蓋姿獲獎，則是為了表彰他們在銀河中心發現一個看不見卻超級重的天體，支配著恆星的軌道，一個超大質量的黑洞是目前唯一的可能解釋。

諾貝爾獎委員會指出，恆星的軌道是目前為止最有力的證據，證實一個質量超大的黑洞就躲在銀河系中心的人馬座A*，而黑洞的引力十分強大，就算是光也無法逃不了。

英國學者潘洛斯（Roger Penrose）暢談重力與黑洞相關理論

英國學者潘洛斯於1931年出生於英國古城科爾切斯特（Colchester），現年89歲，他是英國數學物理學家，也是牛津大學數學系名譽教授，他在數學物理方面享有高度評價，尤其是在廣義相對論和宇宙學上的貢獻。此外，他也是娛樂數學家與充滿爭議性的哲學家。而他的兄弟也各有所成，奧利佛•潘洛斯是數學家，而強納森•潘洛斯則是西洋棋大師。

美籍天文學家蓋姿回答有關黑洞的問題

55歲的蓋姿是美國天文學家，1965年出生於紐約市，她目前在加州大學洛杉磯分校（UCLA）擔任物理學和天文學教授，2004年時，《發現》（Discover）雜誌曾將她列為美國20大科學家之一。她是今天3位獲獎者中唯一的女性，同時也是最年輕的一位。蓋姿得知獲獎時表示，「我希望我能啟發其他女性進入這個領域，這是一個充滿樂趣的領域，如果妳對科學有熱忱，那麼還有很多事情可以做。」

德國科學家根澤爾（Reinhard Genzel）談黑洞

德國科學家根澤爾現年68歲，他於1952年出生於德國法蘭克福附近的巴特洪堡（Bad Homburg vor der Höhe），他現在是德國馬克斯普朗克外星生物物理學研究所（Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics）主任，同時也任教於美國加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）。他與蓋姿個別在1990年代研究銀河系銀心的人馬座A* 周圍恆星軌道，他們各自採用世界上最大的望遠鏡，研發能探測透過星際氣體與巨雲並測量銀河系的中心。

2020諾貝爾物理學獎，由潘洛斯（左）、詹澤爾（中）以及蓋茲3名學者共享，他們揭開宇宙的黑洞奧秘。

值得注意的是，2020諾貝爾物理獎得主原訂台灣時間傍晚5時45分就要揭曉，不過主辦方臨時宣布延遲5至10分鐘公布，至6時左右活動才正式開始。

諾貝爾物理獎通常由多名科學家共享殊榮，得獎人的研究領域從最小微粒擴及外太空的巨大謎團，去年，諾貝爾獎委員會將此殊榮頒給研究宇宙的3名學者，包括為宇宙大爆炸（Big Bang）早期發展階段提供理論基礎的加拿大學者皮布爾斯（James Peebles），以及在太陽系外發現行星的瑞士天文學家麥耶（Michel Mayor）和奎洛茲（Didier Queloz）。

美國科學新聞網站「Inside Science」事前預測，2019年4月10日公布的人類史上首張黑洞照片可能是熱門人選，這張略為模糊的橘色光環照片堪稱2019年全球最重大科學事件，由橫跨全球12國、共34個科學團隊成立「事件視界望遠鏡」（Event Horizon Telescope，EHT）國際合作計畫後協力拍攝而成，我國中央研究院天文及天文物理所也是參與團隊之一。

「Inside Science」事前也指出「量子通訊」（Quantum communication）領域呼聲也很高，尤其「量子電腦」（quantum computer）才剛度過非常重大的一年，谷歌（Google）宣稱他們最新的53量子位元（Qubit）量子電腦「Sycamore」，能在200秒內完成一個IBM超級電腦「Summit」需要花費1萬年才算得出來的艱難算式，迫使IBM隨後反擊2天半就能算出來。

(中時新聞網)