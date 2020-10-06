北市議員耿葳6日指出，每年機車自摔案件高達700件，其中人孔蓋太滑，每年造成數十人輕重傷，未統計的黑數恐怕更驚人。（北市工務局提供／張穎齊台北傳真）

台北好咕溜！北市道路陷阱多，機車族不只要小心標誌、標線打滑還要躲避道路坑洞，連人孔蓋、水溝蓋也被稱為「超級道路殺手」。議員耿葳6日指出，每年機車自摔案件高達700件，其中人孔蓋太滑，每年造成數十人輕重傷，未統計的黑數恐怕更驚人。工務局回應，止滑性確實不足，會研擬更新抗滑人孔蓋。

耿葳表示，人孔蓋打滑案件層出不窮，甚至可算是國家級的安全問題，因此交通部公路總局規定，全國必須自去年9月起，3年內完成所有人孔蓋的抗滑改善，但北市32萬個人孔蓋得到底改善多少，工務局完全給不了肯定的答案。

耿葳直言，她曉得抗滑人孔蓋成本高，一個居然就要價1萬8000元至2萬3000元，就算北市府用統一採購、最便宜的價格，一個1萬2000元，若以北市32萬個孔蓋來說，光塗上抗滑塗料就要花費57億以上經費，中央雖立意良善，但地方窒礙難行。

「但機車騎士的道路安全維護不能等！」耿葳說，抗滑塗料雖價高難行，但市府仍應拿出辦法改善，例如要求人孔蓋加刻刻痕、增加摩擦力，或要求新設人孔蓋紋路可達到抗滑效果，市府也應訂立明確的改善計畫，一年可改善多少、多久可改善完成，這些都要公開透明地對市民交代，別再讓機車騎士冒著打滑風險上路。

工務局長林志峯坦言，人孔蓋止滑性確實不足，對於人孔蓋抗滑更新，應可辦到，至於何時完成改善，要由道管中心會跟各管線中心討論。新工處長黃立遠則說，防滑係數是比照中央規定，2017年已開始改善，今年已完成8000個人孔蓋更新，下次是改善2934個，會持續辦理。

(中時 )