歷經街口託付寶風波，以及遭到金管會命令街口投信解除董事胡亦嘉職務後，街口金融科技公司今(6)日宣布將完全退出街口投信董事會，未來將專注於技術的開發，並以與其他專業金融機構合作的模式，持續推動臺灣金融科技的發展；以及利用街口的技術能力與在電子支付領域建立的基礎，協助扶植臺灣網路新創產業。

街口指出，街口投信為街口金融科技投資控股之公司，在投資兩年後已讓街口投信轉虧為盈，現為尊重主管機關對於金融機構之獨立性，消弭任何關係人產生之公司治理疑慮，街口金融科技將在10月15日的街口投信董事會上，請辭所有董事席位。

街口金融科技執行長胡亦嘉表示，「街口對於推動臺灣金融科技的目標是不會變的，街口現將專注於技術端的發展，在金融科技發展中扮演科技的角色，與專業金融機構合作，共同推出創新的產品，也盼能持續與金管會溝通，配合金管會規劃的方向，協助臺灣金融科技快速發展。」街口電子支付也將持續協助商家數位轉型，鞏固電子支付的龍頭地位。

街口朝新目標邁進，街口支付已有良好的基礎，包含用戶實名制機制與連結銀行帳戶扣款模式，在金融科技發展中扮演關鍵的基礎建設，除與金融機構合作外，也將利用街口支付的平台與技術，協助扶植臺灣新創公司。另外街口也目標接軌國際，協助將國外大型網路公司落地臺灣，透過引入技術的方式，集結更多的能力，協助臺灣數位化的推進。未來更將攜手臺灣的新創業者，利用臺灣成功的營運模式與技術能力，往海外國家發展。街口仍舊深信臺灣是新創最好的起始點，也將努力協助臺灣奠定此地位。

(科技)