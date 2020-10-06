工研院6日舉辦《韌生態：跨域創價 人才領航》專刊發表暨跨域創新論壇，發表年度專刊，特別邀請多位知名貴賓及學者包括文化內容策進院董事長丁曉菁、工研院資訊與通訊研究所所長闕志克、酷碁科技總經理鍾逸鈞、臺灣生醫材料公司總經理廖俊仁、弘道老人福利基金會執行長李若綺、健格科技董事長李坤鍾等參與專題演說和論壇。主題聚焦後疫時代來臨，人才為創新之本，更是企業未來能否生存的關鍵，臺灣應培育4種關鍵新人才，把握轉型升級的機會，在全球大勢中搶得新契機。

工研院院長劉文雄表示，工研院研議2030技術策略與藍圖，洞察未來十年市場需求，無論是自駕車、智慧醫療、智慧製造等應用，都是需要跨領域整合方案，充分反應出跨領域專長的重要性。工研院長年投入跨領域合作，每年服務逾1萬家不同領域的企業，是人才跨領域成長的最佳平台。此外，工研院不僅培育跨領域人才，也培育跨國人才，繼2019年工研院以機構對機構的方式與加州大學洛杉磯分校（UCLA）攜手開發前瞻AI機器人技術，建立人工智慧與機器人產學研合作網絡。2020年將與加州大學聖地牙哥分校（UCSD）副校長Elizabeth H. Simmons共同簽署合作備忘錄，預期會以人工智慧跨領域先進神經工程或腦肌介面的技術應用為合作啟始，加速跨領域前瞻研究及市場應用。

工研院產業科技國際策略發展所所長暨人工智慧策略辦公室主任蘇孟宗指出，新冠肺炎全球確診已超過數千萬人，許多專家預測，未來每隔幾年就會出現重大疫情，可能會成為全球的新常態；美中對峙則造成全球既有的製造供應鏈分裂，並衝擊全球科技創新的研發合作生態。加以數位經濟來臨，預期大企業將加碼投入資源與科技，加速數位轉型的腳步，將產生大者恆大的趨勢，臺灣中小企業占所有企業的比例高達9成，無法決勝於規模。

根據工研院IEKCQM預測團隊研究結果，預測2020年臺灣製造業產值將為新台幣18.6兆元，產值較去年減少約5％。蘇孟宗建議，臺灣受限於資源條件及國際製造版圖的遷移，要從在臺建廠生產出口到海外（台灣製造，Made in Taiwan）的基礎上，接下來應發揮在地多元文化與服務的精神等優勢，力拼高度專業、技術整合實現跨域創價。具體來說，臺商可建立以臺灣為基地的全球製造布局（製造台灣，Made by Taiwan），負責製造策略的「大腦」角色，透過跨國分散式製造策略，進行智慧技術布局，賺取智財、遠距營運監控分析、IT系統等附加價值商機。

(工商 )