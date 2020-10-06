時間回朔至2013年，青埔藉由航空城計畫、機捷與升格為直轄市等利多，使得房價從2字頭直直攀升至4字頭，許多投資客看好當時房市，紛紛進場選購標的，建商與代銷公司，也因為這一波漲勢，在青埔推案多能取得銷售佳績。但隨著政府政策轉變，影響到青埔房市，眾多投資客大舉逃命，原本即將上看4字頭的房價一路下滑，跌幅將近4成，於是青埔成為網友口中的「鬼城」、「地雷區」，該區房價也持續低迷了3~4年的時間。

隨著時間更迭，近年來政府將青埔列為重點發展區域，交通建設陸續到位，使得青埔重劃區內擁有高鐵、台鐵、捷運、機場以及高速公路的特殊交通網，可以說是「國家隊的建設，國際級的青埔」，區域內也興建多座如書法、公10等主題公園，Xpark水族館的開放更是創造了爆量人潮，優異居住條件成功吸引雙北移民與海歸族群前來置產，讓這個沉潛數年的重劃區，再度成為看房客口中的熱門話題。

A18挾帶著雙鐵共構優勢，成為青埔房市焦點(圖/業者提供)

【雙鐵共構托高A18房價 各大建商競相買地推案】

青埔重劃區內的A18之所以成為房市的熱門焦點，關鍵在於雙鐵共構帶來的交通優勢，也使得周遭區域成為指標型建案與豪宅聚落，多家上市上櫃的知名建商如櫻花、大華、新潤、皇普、宏普，皆看好A18發展願景，競相購買、整合土地，規劃推出新建案，在建築業界以完善服務塑造極佳口碑的櫻花建設，對北台灣房市深具信心，因此將台中多年推案經驗帶來桃園，預計在A18周邊推出立足桃園的指標型建案「櫻花緻」。

櫻花建設看好A18前景，推出指標型建案「櫻花緻」(圖/業者提供)

【核心地段搭配高規格房型設計 櫻花緻先天後天條件皆優】

地段上，「櫻花緻」同時擁有A18站前商圈與大江生活圈兩大核心商圈，且鄰近新街溪綠廊水岸，因此既富生活機能，滿足食衣住行育樂等需求，又兼顧生活品質的靜巷住宅。後天建築規劃方面，則可以看出「櫻花緻」的產品力，在北北桃寸土寸金的土地上蓋房子，建商於格局規劃上常採用一層多戶設計，衛浴開窗與否往往成為難題，「櫻花緻」在室內格局上克服困難，設計出「戶戶邊間，衛浴全開窗」的精彩格局，也成為吸引客戶購買的優勢之一。

【櫻花緻嚴守交易規則 保障已購客消費權益】

「櫻花緻」位處A18核心地段，可望在開賣初期造成熱銷，但同時也嚴守交易規則，除了房價全面透明化，購屋過程中謝絕議價之外，也杜絕投機客趁機賺取價差，每一條守則皆是為了保障顧客的消費權益，也讓民眾入主「櫻花緻」更加安心。

(中時新聞網)