影壇實力派巨星尚雷諾睽違台灣大銀幕三年，再次以壞人角色現身新片《奪命守門人》，與地表最強守門人露比蘿絲來場腦力與武力的對戰。尚雷諾曾以《終極追殺令》中的沈默寡言殺手里昂走紅全球，入圍凱薩獎最佳男主角，時隔26年，從殺手再升級，轉變成邪惡傭兵團首腦，使出只動口不動手的技能，一舉殲滅眼中釘。

尚雷諾在《奪命守門人》中飾演反派頭目，帶領傭兵闖入大廈，目的是為了無價名畫。他為了獲取名畫，得先過露比蘿絲這關，當壞人的他這次不使用拳腳功夫，只出一張嘴，說動一群邪惡的傭兵手下佔領大樓，並在別人家裡大搞破壞，將腦筋動到露比蘿絲身上，派出無數殺手致她於死地，打算消滅所有住在大樓裡的居民。

露比蘿絲近年積極往大銀幕發展。(双喜電影提供)

片中尚雷諾和露比蘿絲兩人不對盤，拼死拼活要取對方性命，還使出炸彈招數無所不用其極，戲外露比蘿絲狠讚大叔「反差萌」，她卻形容尚雷諾私下十分風趣、有魅力，完全跟片中的大魔頭是不同人。露比蘿絲很佩服尚雷諾把片中角色的狠勁發揮得淋漓盡致，在與他對戲的過程中也學到不少技巧，而尚雷諾的風趣特質也讓片場處於歡樂的氣氛。 《奪命守門人》由双喜發行，10月16日在台上映。

(中時 )