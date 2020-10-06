2020法國網球公開賽今天將進行單打8強賽，19歲義大利小將辛納（Jannik Sinner）預計最快台北時間今晚10點45分挑戰西班牙「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal），儘管認為納達爾看起來所向無敵，辛納還是相信自己有機會一搏。

納達爾生涯已經擁有12座法網冠軍，是史上第一位在同一場四大賽奪冠次數最多的紀錄，儘管今年有新冠肺炎疫情，還有其他勁敵的挑戰，「紅土之王」依然被看好進帳個人第13座法網冠軍。

就要對上傳奇球星，實戰經驗差一截的辛納還是決定保持正面心態，不想未戰先怯，他說：「下一輪就要對上納達爾，這絕對不是最簡單的對戰，特別又是他最擅長的法網。」

「我知道納達爾的紀錄及他在巴黎紅土賽場競賽的自信，看起來沒人可以在這裡擊敗他，但我還是想正面看待這場8強賽。」辛納繼續說，「我會養精蓄銳，看看場上會發生什麼事，希望能打出我的最佳表現。」

對於後浪來襲，納達爾回應：「很高興在法網又一次晉級8強，但我想前面仍會有艱難的競爭。」

(中時 )