花蓮一名胡姓男子去年8月開車載女同學回校領取畢業證書，途中見對方閉眼休息，竟起色心，解開襯衫與內衣揉捏胸部，並撫摸其生殖器猥褻得逞；事後女子報警，花蓮地方法院審結，依乘機猥褻罪判處胡男6個月有期刑期，可易科罰金，緩刑2年，全案可上訴。

當天行政人員未上班，胡男與女同學便到附近風景區散步聊往事，傍晚6時許，開車欲返回對方位在吉安住處，見她在一旁閉眼休息，以為已熟睡，將汽車停放路旁，乘機猥褻。

胡男先隔著襯衫觸碰女同學左胸，接著輕輕地解開襯衫扣子、撥開內衣揉捏胸部，胡見女子沒反應，竟大膽地隔著外褲撫摸女子生殖器。受害女子抵達住處回想此事崩潰大哭，並在友人支持與鼓勵下報警。

胡男事後供稱是女子主動示好，不滿遭拒才報警報復他；女子則稱，當時雖閉眼休息，但沒有睡著，知道胡男解開衣扣並猥褻她，但擔心張眼後場面會很難堪，甚至害怕胡男會對她做出更誇張的事情，且經心理衡鑑，女子在事件後，出現明顯急性壓力症狀，不排除有創傷後壓力症。

胡男在審理時改口坦承犯行，和女子達成和解；承審法官考量胡男碩士畢業，剛退伍待業中，需扶養母親、外祖母，且女子也替他求情，請求從輕量刑，故處6個月有期徒刑，可易科罰金，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，且判決確定日起1年內，接受法治教育課程2場次。

(中時 )