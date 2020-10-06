皮爾卡登計畫要在威尼斯建造一座高樓「盧米埃宮」。（海鵬提供）

時尚紀錄電影《皮爾卡登：迷戀未來的人》，不僅在95分鐘內精彩敘述了法國知名設計師皮爾卡登（Pierre Cardin）98歲的人生，片中更提及他未竟的電影夢想：皮爾卡登計畫要在出生地威尼斯、建造一座高樓「盧米埃宮」，還被朋友打趣說「沒完工之前，他應該不會死」。自詡電影人的皮爾卡登，1945年就因幫電影《美女與野獸》設計戲服而爆紅，才華自此綻露，他因為電影團隊提供服務，認識不少巴黎頂流與知名人物。

有趣的是，當時還是23歲「小鮮肉」的皮爾卡登，一舉成名後不僅認識法國導演尚考克多、時尚大師迪奧，更與法國巨星尚瑪赫以及義大利導演維斯康提、帕索里尼等人結為好友，他幽默說「因為我當年長得很好看，所以大家都想跟我上床」。電影則是聚焦於皮爾卡登的一生志業與傳奇。

皮爾卡登片中提及了當時設計界的名人軼事，更將義大利電影大師、金棕櫚獎得主維斯康提，情色大師帕索里尼，甚至法國凱薩獎得主巨星尚瑪赫等人，一竿子全都打出櫃。他曾因幫法國導演尚考克多的電影《美女與野獸》設計服裝爆紅，加上又是才貌雙全的小鮮肉，瞬間在巴黎社交圈大紅，讓業主趨之若鶩。經由香奈兒夫人的介紹，皮爾卡登還幫法國導演賈克德米《天使海灣》的女主角珍妮摩露設計戲服，兩人不僅因此爆出愛的火花，珍妮摩露更一刀斬斷皮爾卡登的斷臂情，可惜這段愛情神話多年後依然告吹。

皮爾卡登1946年受到克里斯汀迪奧欽點而進入旗下，成為迪奧第一位裁縫師，「真正的設計師是懂得裁縫的人」，由於他對製作服裝程序瞭若指掌，也擅於剪裁、運用縫紉機，受到迪奧的器重與欣賞，還因曾將狄奧打扮成獅子而轟動巴黎。1950年皮爾卡登決定自創品牌，迪奧不僅對他挹注創業資金，甚至還獻上144朵玫瑰，作為鼓勵與友誼的象徵。

皮爾卡登隨後憑藉其獨特的創造力和高明的經營眼光，在爭奇鬥艷的巴黎、乃至全球市場，都打開了知名度。「皮爾卡登」品牌目前遍及五大洲，擁有600家工廠及600多種專利產品，全世界近百國家員工總計約17萬人。有人便將「皮爾卡登」品牌，與艾菲爾鐵塔、戴高樂總統和馬克西姆餐廳，並列為法國四大最具知名度的代表，更將之評為服裝界的成功典範。《皮爾卡登：迷戀未來的人》10月8日起全台上映。

(中時 )