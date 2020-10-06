卜蜂買日盛金敗北 金管會不准 17:202020/10/06 工商 彭禎伶 、 魏喬怡 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金管會正式駁回卜蜂入主日盛金控案。圖／資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 不是誰都可以買金融機構！外商卜蜂集團旗下子公司向金管會申請要入主日盛金控一案，金管會6日表示，雖然卜蜂集團就產金分離提出配套措施，但仍難完全符合金管會產金分離政策，所以已在9月30日函復申請人，「礙難同意申請案」，即此交易案暫時告終。 銀行局副局長黃光熙表示，金管會產金分離政策，即是要避免產業與金融密切連結、過度集中，而卜蜂集團是多產業營運集團，要進入金融投資部分，金管會亦去了解其大股東經營的事業，與其提出的產金分離規劃，與產金分離政策不符合。 (工商 ) #卜蜂 #日盛金 #金管會 #產金分離 #黃光熙 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陽信豐原分行 新廈落成開幕 04:102020/10/06 金融．稅務 新纖董座談Q4營運 有信心 04:102020/10/06 財經要聞 獅潭發紓困金首日 村民喜獲2000元紅包：現金最好用 14:562020/10/06 寶島 校園防堵瘦肉精 0～2歲恐成破口 04:102020/10/06 生活新聞 越泰海外布局 優於預期 04:102020/10/06 財經要聞 《熱門族群》晶圓雙雄隨ADR走高 台積電登月 10:002020/10/06 財經 「新箭瑛大橋」獲雙獎肯定明年完工 胞兄：痛得值得 13:582020/10/06 寶島 大潭棒壘球場使用率低 斥資1400萬整修引民怨 10:082020/10/06 寶島 法人擁護 台光電奇力新價揚 04:102020/10/06 證券．權證 年減碳效益約6千座大安森林公園 凱基銀實踐綠色金融 捷報連連 04:102020/10/06 金融．稅務 財經熱門新聞 房價猛漲 央行可能年底打房 - 日報 國產化卡關 興達風機現焊裂 沃旭傳砍單 - 財經要聞 - 工商時報 遏止炒房 央行暗示隨時出招 - 財經要聞 - 工商時報 福建晉華事件重演？ 傳美光將對陸記憶體巨頭發動專利戰 - 財經 新台幣收盤驚見28字頭、創9年新高 衝破「楊金龍防線」 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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