有影》新北汐止傳瓦斯外洩 民眾聞惡臭嚇壞 現場急封鎖 17:252020/10/06 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北汐止傳瓦斯外洩，民眾聞惡臭嚇壞，現場急封鎖。(新北消防局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北汐止傳瓦斯外洩，民眾聞惡臭嚇壞，現場急封鎖。(新北消防局) 新北汐止傳瓦斯外洩，民眾聞惡臭嚇壞，現場急封鎖。(新北消防局) 新北汐止傳瓦斯外洩，現場急封鎖。(戴上容翻攝) 訂閱影音： 中時新聞網 汐止區中興路人行道今天下午4時許，傳出濃濃瓦斯味，嚇壞附近民眾，民眾緊急通報消防單位，目前警消都到場佈置水線待命防護中，現場也已拉起封鎖線封閉周遭，目前等待瓦斯公司前往處理，據檢測目前瓦斯味數值為16.5PPM。 目前瓦斯公司已在下午的5點35分，尋找到瓦斯洩漏點，瓦斯公司預計將在晚上6點止漏，目前封鎖路段為中興路、福德一路和二路之間，並在1757止漏，等待重機具到場後開挖。 (中時 ) #瓦斯 #民眾 #警消 #汐止 #中興路 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中秋連假最後一天 碧潭美食街疑瓦斯外洩釀氣爆 10:022020/10/05 社會 迎國慶 中捷市府站首開箱 04:102020/10/06 地方新聞 紅塵，秋回眸（下） 04:102020/10/06 藝文副刊 苗栗竹南警分局 對雙十連假規畫交通疏導 16:152020/10/06 寶島 交通減碳勢在必行 環團籲前瞻第3期應發展綠色運輸 12:222020/10/06 生活 故總統李登輝奉安 今明交管 04:102020/10/06 地方新聞 高雄酒店茶行連遭砸 昨撤換6警官引基層議論 今2分局長互調 16:482020/10/05 社會 維護國慶連假環境與安寧 台南將嚴格管制噪音 12:282020/10/06 寶島 旗山凌晨火燒車 屋主懷疑弟弟下手縱火 09:222020/10/06 社會 台金聯平價宅十周年 100戶7日開賣 11:232020/10/06 財經 社會熱門新聞 姊妹花國外唸醫學系教室遭毆打 返台求償120萬 - 社會 147cm小隻馬狼狽影像曝光 機車上狂搖52秒網暴動 - 社會 雲林孝子被父持棍活活打死 鄰居聞噩耗嘆：都因他太孝順 - 社會 公園溜滑梯口驚見褲半脫四腳獸 網腦洞大開：小夫我要進來囉 - 社會 台中傳死亡車禍 18歲女騎士慘被聯結車輾斃 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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