新北汐止傳瓦斯外洩，民眾聞惡臭嚇壞，現場急封鎖。(新北消防局)

新北汐止傳瓦斯外洩，民眾聞惡臭嚇壞，現場急封鎖。(新北消防局)

新北汐止傳瓦斯外洩，現場急封鎖。(戴上容翻攝)

汐止區中興路人行道今天下午4時許，傳出濃濃瓦斯味，嚇壞附近民眾，民眾緊急通報消防單位，目前警消都到場佈置水線待命防護中，現場也已拉起封鎖線封閉周遭，目前等待瓦斯公司前往處理，據檢測目前瓦斯味數值為16.5PPM。

目前瓦斯公司已在下午的5點35分，尋找到瓦斯洩漏點，瓦斯公司預計將在晚上6點止漏，目前封鎖路段為中興路、福德一路和二路之間，並在1757止漏，等待重機具到場後開挖。

(中時 )