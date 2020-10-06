鼎炫-KY（8499）公布9月營收，受惠全球筆電市場出貨暢旺，9月營收達新台幣2.5億元，較去年同期成長54.22％，連續5個月創下歷史新高，第三季營收7.21億元，亦同步刷新歷史新高紀錄。

鼎炫-KY表示，受惠於疫情掀起的居家辦公（WFH）與遠距教學生活型態，全球筆電、平板市場消費需求熱度持續不墜。而旗下EMI材料事業有近八成產品應用於筆電、平板領域，推升主要客戶持續加大下單力道。另近年來鼎炫-KY持續精進模切生產自動化效率，隨著消費性電子產品輕薄短小、多功能需求的發展趨勢下，同步帶動單一裝置材料使用量提升。在產品性能及生產技術提升下，材料事業接單動能強勁，挹注鼎炫-KY連續5個月營收登頂，單季營收亦持續刷新歷史紀錄。

鼎炫-KY近年來持續投入新材料產品研發，並在華南地區布局銷售區域，拓展新應用領域接單契機。另為因應5G科技技術發展，今年亦加速各項新產品開發進程，多款新材料陸續上市推廣銷售。提供消費性電子產品在EMI屏蔽、散熱、絕緣、保護等材料領域下完整的產品系列，以滿足客戶多元化的功能需求。未來可望隨著5G市場逐漸成熟，終端應用產品滲透率提升，為材料事業中長期發展帶來持續的成長動能。

展望2020年第四季，鼎炫-KY持審慎樂觀看法。材料事業看好全球居家辦公、遠距教學需求不減，以及美系客戶新產品持續推出，將有助於延續近期來的良好出貨表現。再加上新產品、新應用持續推廣，可望對未來增添新一波銷售動能。此外衡器事業近期接單及出貨情況已逐漸回溫，中國地區自有品牌業務及外銷代工訂單皆已陸續回到過往水準，隨著全球疫情緩解，衡器事業各款智能新產品將陸續上市，為衡器事業帶來新一波的營運成長。而鼎炫-KY在材料及衡器事業雙引擎的帶動下，營運動能充沛，可望續創佳績。

(工商 )