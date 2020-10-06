大陸共機近期時不時頻繁擾台、演習導致軍事衝突可能性升溫，也讓國軍的後備動員能量引起不小討論。國民黨台北市議員徐巧芯指出，國防部內部推估，共軍發動首波攻台後，戰耗動員將多達近13萬人，且包括志願役和4個月軍事訓練役。

據媒體《ETtoday新聞雲》日前公布最新民調，高達66%的民眾支持恢復徵兵制，52%主張男女都要服兵役，且在交叉分析中發現，當問到「自己或家人要上戰場時」，18至19歲年齡層有高達96.3％願意，居所有年齡層最高，但被問到是否支持恢復徵兵制，卻只有12.5％支持，高達87.0％不支持，出現最願意上戰場，卻又高度反對徵兵的矛盾現象。

對此，國防部部嚴德發提出強化後備戰力的方式是「志願役、1年義務役優先教召」。徐巧芯提出質疑後，國防部改口，改成「後退先用」，未來將針對四個月軍事訓練役加強訓練。徐巧芯坦言雖然還不夠，但至少這是正確的方向。

徐巧芯6日在臉書發文指出，目前全台灣志願役軍人差不多17-18萬人，但根據新聞報導，國防部內部推估，共軍在對台發動首波攻擊後，國防部啟動第一波的戰耗動員即高達12萬8千人，而這些首波動員的官兵，即是剛從部隊退伍一、至二年內的退伍軍人，因為仍還熟悉部隊運作，故將補充到第一線的常備部隊，擔負起台澎防衛作戰的任務。

徐巧芯坦言，換句話說，後備軍人們，包括軍事訓練役、退伍的志願役，似乎會負責第一波的「戰耗動員」，得直接上戰場。她憂心忡忡認為，如果沒有充足的訓練，這無異於要這些弟兄姊妹去送死。

徐巧芯也回應，現階段所有不支持恢復徵兵制的說法中，她唯一認同的是前國防部長、現任退輔會主委馮世寬。因為他很誠實的說，「徵兵有許多人不願當兵，把他徵來他也沒有心」，還主動表示，自己是話中有話，「募兵制是經過立法的，我個人當部長都無力去把事情扭轉過來」。

如果徵兵不合適在台灣的理由來自於「徵來的『不願役』」，那麼「台灣真的有作戰的決心？政府真的有充足的準備？還是不斷讓國人在險境中碰運氣？」，答案不言而喻。

(中時新聞網)