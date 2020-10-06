兆勁(2444)9月營收達1.84億元，受惠訂單出貨需求暢旺，帶動9月營收創近七年歷史單月新高，並較去年同期的1.36億元明顯成長35.62%，累計第三季合併營收為4.98億元，更改寫歷史單季新高記錄，亦較去年同期成長10.22%。

兆勁表示，9月營收創近七年歷史單月新高，主要受惠公司經營團隊持續採取強化公司業務體質、推動業務轉型成功擴大接單動能等策略效益發酵，挹注整體營運良好成長動能，再加上，全球受疫情擴散，帶動全球電商及電競業務需求明顯增溫，以及遠端辦公與教學比例增加，除帶動家居型網路產品需求暢旺，並同步推升雲端運算及資料中心需求，創造旗下網通事業良好業務接單環境，尤其歐洲德國地區客戶持續追加訂單，旗下竹南廠產能稼動率站穩滿載高檔水準，推升9月網通事業營收比重超過9成水準。

兆勁近年除穩固網通事業良好營運貢獻，並持續朝記憶體、高速光通訊雷射晶片(VCSEL Chip)、半導體減薄再生晶圓及IC晶片設計等多角化業務發展，除高速光通訊雷射晶片(VCSEL Chip)的部分，公司已與大陸通訊科技廠商客戶完成產品測試階段，且為未來業務發展佈局，經董事會決議已於8月設立100%全資子公司的兆通光電，有助於強化業務接單，另一方面，半導體業務中的減薄再生晶圓技術方面，兆勁於今年1月中已與大陸兩家半導體廠商簽訂技術合作合約，由兆勁輸出減薄再生晶圓設備給這大陸兩家半導體廠商，已於9月底交貨完成，目前已先收足設備款項的七成，有望於今年底前完成訂單營收認列，有助於貢獻公司營運成長。

展望第四季，兆勁看好網通事業出貨表現，持續受惠主要客戶訂單需求暢旺，不僅目前網通事業接單表現呈現倍增水準，整體訂單能見度更長達至年底，並透過加班因應客戶訂單出貨，仍呈現供不應求的情況，再加上陸續接獲來自大陸地區半導體產業、歐洲地區通訊設備及電信商伺服器等廠商去美化轉單效益，可望推升公司整體營收保持雙位數成長動能。

(時報資訊)