行政院農委會中央畜產會今（6）日舉辦台灣豬標章徵選結果出爐發表會，代理摩斯漢堡的安心(1259)向來重視農產品生產履歷，皆使用國產豬肉製造米漢堡，此次由副總經理何頎胤代表出席，宣示支持使用台灣豬標章。

為落實提供顧客最安心、安全產品的承諾與保證，安心2006年便引進生產履歷、在地食材、契作農場等綠色3合1採購政策，從源頭進行把關，維持高品質食材的穩定供應，並擁有TFDA及TAF雙認證的食品檢驗中心。

此外，安心長期支持台灣在地小農，以蔬果類的蕃茄及檸檬為主要合作產品，並自2015年開始長期與「鄰鄉良食」等社會企業合作，定期定量透過長期購製作成美味餐點，以保障小農收入，並鼓勵友善土地小農發展自然耕作。

安心表示，公司致力發掘在地特色商品，並強化經營、關注產地農民的產銷，使用當季當令本土農產品，減少食物運送里程。所屬東元餐飲集團8月亦力邀台南、高雄、屏東3大縣市鄉鎮農漁會北上展售及通路促成媒合，以實際行動採購消費在地農漁特產。

安心先前指出，將規畫在屏東農科園區設立食品加工廠，以布局中南部市場、繁榮地方經濟與就業，並創新產品研發、拓展外銷。同時，東元餐飲集團亦將於10月22～25日南下高雄參與國際食品展覽會，以實際購買行動支持台灣在地食材。

(時報資訊)