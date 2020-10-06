◎睡前來塊蛋糕 醫師：當心心臟受不了

不少人喜歡睡前來點甜點，當心此舉會「傷心」！一名76歲男子，平日三餐定時、吃得也清淡，還有日行5千步的好習慣，不過卻習慣每天睡前來塊蛋糕，且吃完馬上入睡，習慣長達20年，結果導致BMI偏高達到30，常感到胸悶、喘不過氣，確診為急性心肌梗塞發作。醫師警告，睡前宵夜愛吃太甜、太油都是跟自己過不去。

◎托嬰中心、保母家萊豬無規範 嬰幼副食品成隱憂

美豬進口搞的人心惶惶，教育部擬修法規定學校營養午餐限採用國產豬肉，但僅幼兒園、中小學和高中職適用，其餘包括0至2歲托嬰中心、家庭式保姆均無相關規範；新北市議員江怡臻今在市議會質詢時指出，托嬰中心規模小，大多為廚工自行採購食材，難以契約規範，但豬肉卻是副食品常用食材，既然中央尚無規範，「希望新北市超前部署，比中央做的更好。」

◎遠航欠稅9000萬 行政執行署今拍賣客機流標

遠東航空因積欠勞健保、房屋稅共計9600萬餘元，法務部行政執行署台北分署今天下午拍賣遠航名下編號B-28017的MD型飛機，底價672萬元。雖然拍賣前曾有3組買家詢問台北分署，但最後仍無人投標而流標。台北分署將減價後，於11月3日再拍賣。

◎連千毅曾賣出同款 淡水私人直升機亂起降 民航局將重罰

新北市淡水區9月13日上午出現一架隨意起降的私人直升機，巨大聲響引起附近居民PO網關注，交通部民航局表示，直升機起降場地確定違法，依民航法可開罰6至30萬元，駕駛員身分目前仍在調查中，如確定違法，可處5年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金。

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(中時新聞網)