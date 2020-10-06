太太失智，曹先生是主要的照顧者，他以六格漫畫呈現照顧者心路歷程的轉化。（馮惠宜攝）

根據統計台灣的失智症人口每年增加1萬人，目前已有28萬人，照顧失智者往往讓家人心力交瘁，台中66歲曹先生，妻子在3年前退休後開始出現迷路、健忘，他透過失智共照中心協助延緩太太病情惡化，也為自己找到情緒出口，他憶及在專業人員曾要他用六格漫畫描繪照顧心境，他用蝶戀花呈現，倆人從互相依戀到生活全亂，最後因為有長照資源介入，讓他重新看到陽光。

中山學學大學附設醫院2017年成立失智共同照護中心，4年來服務超過1600位失智症個案，不但輔導成立失智服務據點，今年更成立年輕型失智服務據點，針對65歲以下罹患失智症的患者及家屬提供協助；曹太太62歲即失智，曹先生現身道出愛人失智的心痛。

曹太太原本是幼兒園行政人員，62歲退休後出現逛市場回不了家，以及健忘叫不出親人名字等症狀，曹先生開始尋求支援，透過中山附醫失智共照中心進入社區據點，他說，太太和他每周參與課程，病情暫時沒有惡化，而他也不再感到孤單。

他拿出一幅六格粉筆畫解敍述照顧心境，解釋伴侶間就像蝴蝶依戀花朵，照顧失智另一半也是這樣，在生活失序中蝴蝶即乎被花朵纏繞變得沒有自己，而有了社會資源介入，終於陽光再現，蝴蝶又開始可以飛舞，雖然疾病不可逆，也讓他接納花開花謝是自然的循環。

中山附醫失智共照中心主任周希諴指出，台灣目前已有28名失智患者，並且以一年一萬人增加中，預計在2040年會達50萬人，值得注意的是失智症不再是年長者的專屬，年輕型失智症（65歲以下）已達1萬8千人，但年輕型失智者其照顧者和病患面臨的處境更複雜，可能上有長輩、下有子女，還是家裏經濟支柱；中山附醫失智共照中心今年也輔導向上社會福利基金會成立中部地區第一所年輕型失智服務據點，希望以互助共同生活的概念讓年輕型失智者與其家人能夠減少照顧負荷壓力。

(中時 )