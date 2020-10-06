台中市一名18歲女騎士，六日下午3點多騎經台中市西屯區台灣大道四段玉門路時，疑為躲閃避一輛貨車，卻慘被聯結車輾斃。（民眾提供／盧金足台中傳真）

一名就讀大學的18歲女騎士，6日下午3點多騎經台中市西屯區台灣大道四段玉門路時，疑為躲閃避一輛貨車，卻慘被聯結車輾斃，警方獲報到場後，發現女騎士已明顯死亡，肇禍原因，警方進一步釐清責任。

今日下午3點多，台灣大道車水馬龍，駕駛大型聯結貨車的35歲張姓司機，與18歲呂姓女騎士，都沿著台灣大道慢車道往玉門路方向行駛，不料女騎士與違停大貨車碰撞後摔車，聯結車再與女騎士發生碰撞。

行經民眾發現，女騎士前車頭與違停的貨車左後車尾碰撞後倒地，聯結車右後車輪再與女騎士的機車碰撞輾壓，造成女騎士頭部、身體多處重創當場死亡。

警方初步調查肇事原因，聯結車未注意車前情況，而小貨車不當暫停，造成年輕的女騎士重創喪命，經酒測聯結車司機與女騎士均無飲酒，肇事原因與責任還要進一步調查釐清。

家屬接獲通知後到場，哀慟欲恆，痛哭人好好的騎車出門，怎會遭遇意外。

(中時 )